Hugging Face تعرض روبوتًا يؤدي الأعمال المنزلية

عرضت Hugging Face أول روبوت بشري طوره برنامجها للروبوتات المفتوحة المصدر المسمى Le Robot.

ويطلق عليه اسم Reachy2، وهو روبوت شبيه بالبشر صممته Pollen Robotics، وهي شركة روبوتات أخرى مفتوحة المصدر مقرها في بوردو بفرنسا.

وعقدت Pollen Robotics شراكة مع Hugging Face لتدريب الروبوت على أداء مجموعة متنوعة من الأعمال المنزلية والتفاعل بأمان مع البشر والكلاب.

وفي البداية، كان يُشغّل روبوتَ Reachy2 من بُعد إنسانٌ يرتدي نظارة رأس للواقع الافتراضي يتحكم في الروبوت من أجل أداء الأعمال المنزلية المختلفة، ويشمل ذلك وضع الأكواب على رف الأطباق وتسليم تفاحة أو أي شيء آخر إلى شخص بأمان وسلاسة.

وبعد ذلك، درست خوارزمية التعلم الآلي 50 مقطع فيديو لجلسات التشغيل من بُعد في الواقع الافتراضي، وتصل مدة كل منها إلى نحو 15 ثانية، قبل تعلم كيفية أداء المهام المختلفة بمفردها وتوجيه Reachy2 لأدائها.

ويرتبط كل فيديو بمستشعر مختلف داخل روبوت Reachy2. وبعد 60000 خطوة من التدريب، تعلم Reachy2 كيفية الاستدارة وتحريك اليد وإمساك التفاحة وإعادتها مرة أخرى إلى مكانها.

وقالت الشركة: “فتحنا مصدر مجموعة البيانات هذه عبر Hugging Face بالإضافة إلى النموذج الذي دربناه واستخدمناه في العرض التوضيحي. مجموعة البيانات هذه متاحة ليستخدمها أي شخص. يمكنك استخدامها مع روبوتات منزلية صغيرة الحجم”.

ويأتي التحرك لجعل روبوتات الذكاء الاصطناعي المتقدمة مفتوحة المصدر في وقت يشهد زيادة عامة في تطوير وتمويل الروبوتات المفيدة خارج المختبرات.

وجمعت شركات الروبوتات مئات الملايين على وعد باستخدام مفاهيم جديدة في التعلم الآلي، مثل استخدام النماذج اللغوية الكبيرة في مجال الروبوتات لجعلها تتفاعل مع الناس والبيئة.

ومن المرجح أن تمارس Hugging Face ضغوطًا على مقدمي الروبوتات المنافسين نظرًا إلى أنها تقدم التكنولوجيا مجانًا.

وتتمتع Pollen Robotics بتاريخ غني في تطوير تقنيات يمكن الوصول إليها ومفتوحة المصدر لاستخدامات العالم الحقيقي.

وبدأت الشركة في عام 2013 مع Poppy، الذي تقول إنه أول روبوت بشري مفتوح المصدر مطبوع ثلاثي الأبعاد مصمم لأغراض البحث.

ومنذ ذلك الحين، كرّست Pollen Robotics جهودها لإنشاء منتجات مفتوحة المصدر والعمل مع العلماء والمبتكرين لاستكشاف استخدامات جديدة وجعل الروبوتات في متناول الجميع.