هواوي وشيري تنافسان تسلا عبر Luxeed S9

تسعى هواوي وشيري إلى منافسة سيارة تسلا الشهيرة Model Y عبر Luxeed S9، وهي سيارة دفع رباعي تتميز بمجموعة من المزايا والتكنولوجيا بسعر تنافسي.

ومن المقرر أن تصل سيارة Luxeed S9 إلى السوق الصينية في النصف الثاني من عام 2024، وهي مبنية على معمارية الوحدات المتقدمة E0X من شيري، والمعروفة ببطارية كربيد السيليكون العالية الجهد بقوة قدرها 800 فولط.

ويعد Luxeed بمنزلة مشروع مشترك بين هواوي وشيري، وتعمل هواوي في هذا المشروع بصفتها موردًا للأجزاء والبرمجيات، في حين توفر شيري المعمارية وتتولى الإنتاج.

كما أن هواوي مسؤولة عن بيع سيارات Luxeed في متاجرها الرئيسية وشبكة أسستها خصوصًا من متاجر HIMA (تحالف التنقل الذكي هارموني).

ومن المتوقع أن تتشارك Luxeed S9 مجموعة نقل الحركة مع شقيقتها Luxeed S7، وهي سيارة سيدان توفر نماذج الدفع الخلفي والدفع الرباعي بقوة قدرها 288 حصانًا و 489 حصانًا على التوالي.

ويستطيع العملاء الاختيار بين بطارية LFP بقوة قدرها 62 كيلوواط أو بطارية M3P بقوة قدرها 82 كيلوواط أو بطارية NMC بقوة قدرها 100 كيلوواط.

وتلبي هذه المرونة نطاقًا واسعًا من احتياجات وتفضيلات القيادة. وتعد بطارية M3P خيارًا مثيرًا للاهتمام، إذ إنها في الأساس بطارية ليثيوم ومنغنيز وحديد وفوسفات LMFP، مع أن CATL تشير إلى أنها تتضمن عناصر معدنية أخرى.

ومن خلال تطعيم البنية الشبكية للبطارية بالمغنيسيوم والزنك والألمنيوم، فإن الشركة تحسن قدرة الشحن والتفريغ مع الحفاظ على انخفاض التكاليف.

ومع انخفاض الأسعار بين 41900 دولار و 55200 دولار، تهدف Luxeed S9 إلى منافسة سيارة تسلا Model Y في السوق الصينية.

ويمكن لإستراتيجية التسعير هذه ومجموعة المزايا الشاملة في Luxeed S9 أن تجعلها خيارًا مقنعًا لعشاق السيارات الكهربائية المهتمين بالميزانية.

وتتجلى قدرة هواوي التكنولوجية في المزايا المتقدمة التي تتمتع بها Luxeed S9. وتأتي السيارة مزودة بنظام مساعد القيادة ADS 3.0 من هواوي، وهو بمنزلة مجموعة متطورة من التقنيات التي تعزز السلامة والراحة على الطريق.

وبالإضافة إلى ذلك، تتميز سيارة Luxeed S9 بهيكل Xmotion 2.0 المصمم لتحسين التحكم والأداء الرياضي والسلامة العامة.

وداخل المقصورة، يجد السائقون شاشة 2.0 AR-HUD من هواوي، وهي أحدث شاشة للواقع المعزز تعرض المعلومات الأساسية عبر الزجاج الأمامي.

واستوحي التصميم الخارجي لسيارة Luxeed S9 من Luxeed S7 و Aito M9، ويحتوي سقف Luxeed S9 مستشعر LiDAR من صنع هواوي، مما يشير إلى قدرات القيادة الذاتية المتقدمة للمركبة. وتحتوي رفارفها الأمامية أيضًا على مستشعرين من هواوي.

وتحتوي المقصورة عجلة قيادة بيضاوية ثلاثية الأضلاع مع ناقل حركة مثبت خلفها، وشاشة لمس عائمة، ومنصات شحن لاسلكية، وحاملي أكواب، وحجرة تخزين واسعة.

وتعد Luxeed S9 بمنزلة شهادة على التعاون المتزايد بين شركات صناعة السيارات التقليدية وعمالقة التكنولوجيا.

وتسمح هذه الشراكة بإدماج التقنيات الحديثة في المركبات، مما يعزز وظائفها ويجذب جمهورًا واسعًا.

وقد تصبح Luxeed S9 منافسة لسيارة تسلا Model Y بسبب المزيج الذي يجمع بين السعر والأداء والتكنولوجيا المتقدمة، إلى جانب سمعة كل من هواوي وشيري.