هواوي تكشف عن جهازها اللوحي MatePad SE 11

كشفت هواوي النقاب عالميًا عن الجهاز اللوحي الجديد المسمى MatePad SE 11 الذي يأتي مع مزايا مهمة وترقيات في التصميم، ويشمل ذلك شاشة مريحة للعين وجسمًا معدنيًا وبطارية ضخمة ودعمًا للقلم الإلكتروني M-Pen Lite من أجل سهولة الكتابة.

ويتميز الجهاز اللوحي MatePad SE 11 الجديد بهيكل معدني خفيف الوزن يمنحه مظهرًا رائدًا ويجعله مناسبًا للحمل طوال اليوم.

ويأتي الجهاز بحافات منحنية مصنوعة من الألمنيوم العالي الجودة الذي يعزز الصلابة بمقدار 45.2 في المئة.

وطرحت هواوي الجهاز بأبعاد قدرها 252.3 ملم × 163.8 ملم × 6.9 ملم، ويزن الجهاز 475 جرامًا مع البطارية.

وزودت هواوي الجهاز اللوحي بشاشة من نوع TFT LCD بقياس قدره 11 بوصة وبدقة قدرها 1920×1200 بكسل ونسبة شاشة إلى جسم قدرها 85 في المئة وذروة سطوع قدرها 400 شمعة في المتر المربع.

وتعد الشاشة مريحة للعين وتمنحك تجربة رؤية غامرة، كما أنها تدعم نسبة تباين قدرها 1400:1 ورسومات ساطعة وواضحة و 16.7 مليون لون و 100 في المئة من لوحة ألوان sRGB ووضع الكتاب الإلكتروني والتعتيم الكامل النطاق.

ويمكنك تغيير السطوع في الوقت الفعلي وفقًا للضوء المحيط ليظل مناسبًا لعينيك. ولم تؤكد هواوي رسميًا المعالج، مع أن التقارير تشير إلى أنه قد يكون إما Kirin 710A أو Snapdragon 680.

ويعمل الجهاز اللوحي بنظام HarmonyOS 2.0، ويقدم مزايا، مثل التعاون عبر الشاشات المتعددة لنقل البيانات ومشاركة الشاشة بسلاسة.

وتشمل المزايا الأخرى نوافذ متعددة، وركنًا للأطفال للاستخدام الآمن والتحكم، والمكالمات المرئية MeeTime.

ويأتي جهاز MatePad SE 11 بمساحة تخزين داخلية قدرها 64 جيجابايت أو 128 جيجابايت، مع ذاكرة وصول عشوائي قدرها 4 جيجابايت أو 6 جيجابايت أو 8 جيجابايت.

وزودت هواوي الجهاز بكاميرا خلفية بدقة قدرها 8 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة قدرها 5 ميجابكسل مع بطارية بسعة قدرها 7700 ميلي أمبير تدعم الشحن بقوة قدرها 22.5 واطًا.

ويدعم الجهاز اللوحي MatePad SE 11 أيضًا القلم الإلكتروني M-Pen Lite للكتابة والرسم وتدوين الملاحظات والعمليات الأخرى ذات الصلة بسهولة.

ويشمل قطاع الاتصال الشبكة اللاسلكية والبلوتوث 5.1 و BLE و SBC و AAC ودعم مزامنة بيانات الحاسوب ودعم OTG ومنفذ USB 2.0 ومنفذ USB من النوع C ومستشعر الجاذبية ومستشعر الإضاءة المحيطة وميكروفونًا واحدًا ومكبرات صوت رباعية مع صوت Huawei Histen 9.0.