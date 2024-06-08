هواوي تزود مساعد Celia بمزايا الذكاء الاصطناعي

تخطط هواوي لتطوير المساعد الفائق الجديد من Celia الذي قد يكون مليئًا بالترقيات الجديدة، مثل مزايا الذكاء الاصطناعي و 5.5G.

وتحدثت الشركة عن خطتها في منتدى تطوير الاتصالات المتنقلة ذات الجودة العالية لعام 2024.

وفي هذا الحدث، ألقى نائب الرئيس الأول لشركة هواوي، تساو جيبين، خطابًا بخصوص كيف يمكن للعمل الجماعي أن يبدأ عصر تقنية 5G-A في المنطقة المحلية.

وخلال كلمته، ذكر جيبين أيضًا أن هواوي تهدف إلى بناء مساعد Celia الفائق الجديد المتكامل مع تقنية شبكة 5.5G ومزايا الذكاء الاصطناعي الذكية.

وتكشف المدخلات الإضافية أن المساعد الفائق الجديد Celia قد يعتمد على النموذج اللغوي الكبير للذكاء الاصطناعي Pangu.

ونظرًا إلى أن الشركة قالت إنها تستعد لإطلاق Pangu Model 5.0 الجديد في HDC 2024، فإنه من المتوقع استخدام هذه التقنية في المساعد القادم.

ويعتمد المساعد الصوتي Celia على النماذج اللغوية الكبيرة والخوارزميات المتقدمة، مع أن الشركة تهدف الآن إلى جعله أكثر ذكاءً وفعالية للمستخدمين.

ويعتقد جيبين أن الوظائف الإضافية الجديدة قد تلبي احتياجات المستخدم بطريقة فضلى مقارنةً بالسابق.

وقال جيبين: “تعد هواوي أول شركة تقدم الذكاء الاصطناعي في الهواتف الذكية. في الخطوة القادمة، قد نحول Celia إلى مساعد فائق يعتمد على النموذج اللغوي الكبير Pangu، إذ يجمع بين قدرات الذكاء الاصطناعي وشبكات الجيل الخامس من أجل تزويد المستخدمين بأجهزة فضلى”.

وبصرف النظر عن المساعد الصوتي Celia، ناقش جيبين فوائد 5G-A. وتوفر تقنية الشبكة المتقدمة (المعروفة أيضًا باسم 5.5G) شبكة اتصالات متنقلة سريعة ومستقرة وعملية مقارنةً بإصدارات الشبكة السابقة.

وفي السنوات العشر القادمة، قد تزداد قوة شبكات الجيل الخامس 5G-A وتساعد في كل سيناريوهات الشبكة، مثل المستخدمين الفرديين والعائلات والمكاتب وغيرها من الأماكن. كما أنها تعزز التحول الرقمي وتقدم العديد من مرافق الذكاء الاصطناعي للعملاء.

وتحدث جيبين عن ارتفاع طلب التقنيات والقدرات الذكية بمقدار 100 مرة مع ارتفاع طلب حوسبة الذكاء الاصطناعي بمقدار 500 مرة.

وذكر جيبين أن الأمور قد تشهد تغييرًا إيجابيًا في المستقبل مع أن إنتاج الرقاقات يتقدم ببطء.