ميتا تطلق ميزة المجتمعات في ماسنجر

أطلقت شركة ميتا ميزة المجتمعات Communities التي تتيح للمستخدمين الآن إنشاء مجموعات محادثة ضخمة دون الحاجة إلى وجود صفحة أو مجموعة مرتبطة بها في فيسبوك.

وتسمح المجتمعات للمسؤولين بإضافة ما يصل إلى 5000 شخص، حتى إن لم يكونوا جزءًا من مجموعة فيسبوك نفسها. وكانت ميتا قد قدمت هذه الميزة أول مرة في عام 2022، لتتيح لمسؤولي مجموعات فيسبوك إنشاء غرف دردشة لأعضاء المجموعات مشابهة لتلك الموجودة في منصة ديسكورد.

وتُعد المجتمعات مجموعات دردشة مفتوحة للجميع، إذ يمكن للمستخدمين إنشاء مجموعات للمناطق السكنية أو المدارس أو لحدث معين، على سبيل المثال.

وتشير ميتا إلى أن إنشاء “المجتمعات” عبر تطبيق ماسنجر ليس متاحًا للجميع بعدُ، وأن على المستخدمين أن يدركوا أن هناك مستوى مختلفًا من الخصوصية في المجتمعات مقارنة بالمحادثات الشخصية التقليدية.

وتأتي هذه التحديثات التدريجية لتطبيق ماسنجر لجعله أكثر تشابهًا مع منصات أخرى مثل واتساب وديسكورد.

وفي عام 2022، توسعت قدرات المراسلة في واتساب بإضافة ميزة المجتمعات، التي تتيح أيضًا للمسؤولين فيها التواصل مع آلاف الأشخاص في وقت واحد بدلًا من المحادثات الخاصة والمباشرة أو المجموعات التي لها عدد محدود من الأعضاء.

وتُعد المراسلة الفورية محورًا رئيسيًا لمنصات أخرى تابعة لشركة ميتا مثل إنستاجرام، إذ ذكر رئيس إنستاجرام، آدم موسيري، في وقت سابق أن الرسائل المباشرة تشكّل جزءًا كبيرًا من نمو المنصة، وأن الشباب خاصةً يقضون وقتًا طويلًا في المراسلة.

وفي العام الماضي، قدمت إنستاجرام ميزة إرسال التحديثات الجماعية عبر الرسائل المباشرة – التي تُسمى “القنوات” – وهي ميزة مشابهة لتلك الموجودة في تطبيقي تيليجرام وواتساب. ويمكن لصنّاع المحتوى تشغيل قنواتهم الخاصة للمتابعين وإرسال التحديثات والإعلانات وغيرها.