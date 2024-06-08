كوالكوم تكشف عن Snapdragon 6s Gen 3

كشفت كوالكوم عن مجموعة الشرائح Snapdragon 6s Gen 3 5G المخصصة للأجهزة من الفئة المتوسطة، وصممت الشركة مجموعة بالاعتماد على عملية تصنيع قدرها 6 نانومتر.

وتحقق مجموعة الشرائح الثمانية النوى سرعة قصوى قدرها 2.3 جيجاهرتز، وهي مجهزة بنوى وحدة المعالجة المركزية Qualcomm Kryo.

وتحصل Snapdragon 6s Gen 3 على وحدة معالجة الرسومات Adreno 619 الداعمة لمعايير H.264 (AVC) و H.265 (HEVC) و VP8 و VP9، وهي وحدة معالجة الرسومات نفسها الموجودة في Snapdragon 695.

وتدعم مجموعة الشرائح شاشة بدقة قدرها 1080×2520 بكسلًا بمعدل تحديث قدره 120 هرتزًا.

وتدعم هذه الشريحة التقاط الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا بمعدل قدره 60 إطارًا في الثانية وتسجيل الفيديو بالحركة البطيئة بدقة قدرها 720 بكسلًا بمعدل قدره 120 إطارًا في الثانية.

ولمعالجة الصور، زودت كوالكوم مجموعة الشرائح بمعالج إشارة الصورة الثلاثي Qualcomm Spectra.

وتدعم مجموعة الشرائح الصوت العالي الدقة حتى 384 كيلوهرتز بمعدل قدره 32 بتًا، وإلغاء الضوضاء وإلغاء الصدى بالذكاء الاصطناعي.

وللاتصال الخلوي، فإن مجموعة الشرائح مزودة بنظام Snapdragon X51 5G Modem-RF الذي يوفر سرعة تنزيل قصوى قدرها 2.5 جيجابت في الثانية.

وعند الحديث عن الشبكة اللاسلكية والبلوتوث، فإن مجموعة الشرائح تدعم معيار الشبكة اللاسلكية WiFi 4 و WiFi 5 والبلوتوث 5.2 مع نظام Qualcomm FastConnect 6200.

وتدعم مجموعة الشرائح أيضًا تقنية TrueWireless من كوالكوم لتحسين تجربة استخدام سماعات البلوتوث المتوافقة والأجهزة الأخرى.

وتدعم Snapdragon 6s Gen 3 ذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR4x ومساحة تخزين داخلية من نوع UFS 2.2 وتقنية +Quick Charge 4 للشحن السريع.

وتأتي مجموعة الشرائح بنسختين، هما SM6375-AC و SM6370. ووفقًا للوثائق، فإن SM6370 لا تدعم شبكات الجيل الخامس 5G.