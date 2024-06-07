ميتا تطرح برنامج التحقق لمستخدمي واتساب بيزنس

قالت ميتا إنها تطرح برنامج التحقق Meta Verified لمستخدمي منصة المراسلة الفورية المخصصة للأعمال واتساب بيزنس في البرازيل والهند وإندونيسيا وكولومبيا، مع وصوله إلى بلدان إضافية لاحقًا.

وتبدأ خطط الاشتراك في هذه الخدمة من 14 دولارًا شهريًا.

وتضيف الشركة أيضًا مزايا إضافية إلى خدمة المراسلة للشركات، وتسمح للشركات باستخدام واجهات برمجة التطبيقات لخدمة العملاء عبر المكالمات داخل التطبيق.

وأطلقت ميتا برنامج التحقق للمبدعين في شهر مارس 2023 ووسعته ليشمل الشركات في شهر سبتمبر 2023. وكان البرنامج يقتصر سابقًا على فيسبوك وإنستاجرام.

وقالت الشركة إن التجار الذين يشتركون في الخطة عبر واتساب بيزنس يحصلون على شارة وحماية من انتحال الشخصية بعد تبادل تفاصيل أعمالهم مع الشركة. وتحصل هذه الشركات أيضًا على قناة واتساب بيزنس معتمدة لتسويقها.

وتتيح الخطة أيضًا للشركات استخدام حساب واتساب بيزنس من أجهزة متعددة.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للشركات إنشاء صفحة ويب مخصصة تحتوي تفاصيل أعمالها من أجل تبادلها مع العملاء أو البائعين.

وتقدم واتساب بيزنس بعضًا من هذه المزايا مع برنامج واتساب بريميوم WhatsApp Premium. وبدأت ميتا باختبار برنامج واتساب بريميوم مع عدد قليل من الشركات في بعض المناطق في عام 2022، مع أنها لم توسع نطاق طرحه إلى أسواق أخرى.

وتتيح ميتا أيضًا للمستخدمين إمكانية الاتصال بالشركات الكبيرة عبر واتساب بيزنس من خلال واجهات برمجة التطبيقات بطريقة تشابه الاتصال برقم دعم العملاء من خلال التطبيق.

وحتى الآن، كان على مستخدمي واتساب بيزنس استخدام أرقام هواتفهم الشخصية لخدمة مكالمات العملاء.

وقالت واتساب بيزنس إنها تفرض رسومًا على الشركات مقابل هذه الخدمة، مع أنها لم تكشف عن أي تفاصيل عن الأسعار بعد.

ويوجد أيضًا خدمة مراسلة مخصصة للشركات تتيح للتجار إرسال رسائل للعملاء، مثل رموز القسيمة أو معلومات عن عمليات الإطلاق الجديدة.

ومع وجود أكثر من 200 مليون مستخدم شهريًا عبر واتساب بيزنس، تحاول ميتا بناء مجموعة كاملة من الحلول التي يمكن للشركات الاستفادة منها للتواصل مع عملائها.