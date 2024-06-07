ميتا تضيف مزايا الذكاء الاصطناعي إلى “واتساب بيزنس”

أعلنت شركة ميتا إضافة مزايا جديدة معتمدة على الذكاء الاصطناعي إلى منصة المراسلة الفورية المخصصة للأعمال “واتساب بيزنس”.

وتتضمن المزايا الجديدة إمكانية إنشاء إعلانات تدعو إلى التفاعل عبر واتساب، وتوليد ردود على الرسائل المتكررة من العملاء.

وجاء هذا الإعلان خلال مؤتمر Meta Connect الذي عُقد في البرازيل، حيث أوضح مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي للشركة، رؤية ميتا لبناء وكلاء ذكاء اصطناعي يمكنهم مساعدة الشركات في محادثاتهم مع العملاء.

وأكد زوكربيرج أن شركته تهدف إلى بناء وكلاء الذكاء الاصطناعي لخدمة أغراض مختلفة للشركات، لكي تتمكن أي شركة من إنشاء وكيل يمكنه التحدث إلى عملائها، وتقديم الدعم وتسهيل التجارة.

وسيتمكن مستخدمو واتساب بيزنس من استخدام الذكاء الاصطناعي في إنشاء الإعلانات في فيسبوك وإنستاجرام لتشجيع العملاء على بدء محادثة مع الشركة.

وتختبر ميتا حاليًا ميزة خدمة العملاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي للإجابة تلقائيًا عن استفسارات العملاء المتعلقة بدليل المنتجات أو الأسئلة المتكررة، وتُختبر هذه الميزة مع تجار محددين في الهند وسنغافورة، مع خطط للتوسع قريبًا في البرازيل.

وأشارت ميتا إلى أنها تخطط لتمييز الرسائل التي يولدها الذكاء الاصطناعي بوضوح حتى يعلم العملاء أنهم لا يتحدثون إلى ممثل للشركة، كما أشارت الشركة إلى إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي لإرسال رسائل إلى مجموعة معينة من الأشخاص بدلًا من العملاء جميعهم، لاستهداف الجمهور المناسب.

ومن الجدير بالذكر أن شركة ميتا ستقدم تلك المزايا الجديدة للتجار وأصحاب الأعمال مجانًا دون تكلفة.