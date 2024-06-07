مايكروسوفت تطلق تطبيقًا جديدًا للصور في ويندوز 11

أصدرت شركة مايكروسوفت تحديثًا جديدًا لتطبيق الصور في نظام ويندوز 11، يتضمن تغييرات جوهرية في آلية عمل التطبيق في أجهزة الحاسوب.



وصممت الشركة هذا الإصدار الجديد من التطبيق باستخدام أدوات التطوير الجديدة Windows App SDK بدلًا منصة التطوير القديمة UWP، مما يعني إعادة تصميم التطبيق باستخدام إطار عمل مختلف يجعله أكثر ملاءمة للإصدارات الأحدث من نظام ويندوز.



وكان الإصدار الجديد من تطبيق الصور متاحًا لمستخدمي الإصدار التجريبي من نظام ويندوز 11، وقد بدأت الشركة إتاحته حاليًا لكافة مستخدمي نظام ويندوز 11 على نطاق واسع.



ويتضمن التطبيق الجديد تقنية WebView2، وهي تقنية تقدم تحسينات متعددة، مثل عرض الصور بجودة أفضل، وتحسينات أخرى تتعلق بالذكاء الاصطناعي.



ويتيح تطبيق الصور الجديد مزايا أخرى مثل تشغيل التطبيق بمستوى أمان متوسط بنحو افتراضي، وهو مستوى الأمان المخصص لمعظم الأنشطة والعمليات في نظام ويندوز. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن الآن حفظ الصورة المعدلة في مكان الصورة الأصلية نفسه دون الحاجة إلى اختيار موقع الحفظ يدويًا.



ومن الجدير بالذكر أن مايكروسوفت أدمجت العمليات المتعددة التي كان يتألف منها تطبيق الصور في عملية واحدة تحمل اسم “Photos”، مما يسهل العثور على التطبيق وإغلاقه بالقوة عبر مدير المهام في النظام عند الحاجة إلى ذلك.



ومع ذلك، قد يكون هناك جوانب سلبية في التطبيق الجديد، ومنها زيادة وقت تحميل التطبيق عند تشغيله لمدة قد تصل إلى 20 ثانية تقريبًا، وقد يستخدم تطبيق الصور الجديد المزيد من موارد الحاسوب، خاصة عند استخدام الوظائف الجديدة المستندة إلى الويب. على سبيل المثال: عند تحرير صورة، يعرض التطبيق محرر الصور المستند إلى الويب ضمن واجهة التطبيق الأصلية.



ويمكن الحصول على الإصدار الجديد من تطبيق الصور بتحميله من متجر مايكروسوفت الرسمي، علمًا بأنه قد يُحدّث تلقائيًا خلال الأسابيع المقبلة في الأجهزة العاملة بنظام ويندوز 11.

