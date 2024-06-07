كيف تساهم مايكروسوفت في تحسين كفاءة الذكاء الاصطناعي التوليدي؟

تتجه الشركات للاعتماد على أنظمة الذكاء الاصطناعي لتحسين عملياتها، لكن هذا الطلب المتزايد يضع ضغطًا كبيرًا على موارد الحوسبة، خاصة وحدات معالجة الرسومات (GPUs)، وهي الرقاقات الإلكترونية المستخدمة في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها.

ولمعالجة هذه المشكلة، تقدم شركة (تاتش كاست) Touchcast الناشئة – التي يقع مقرها في نيويورك – حلولًا مبتكرة تعمل على تخزين الاستفسارات المتكررة للذكاء الاصطناعي التوليدي لتحسين كفاءة أنظمته، مما يقلل من استهلاك موارد الحوسبة والطاقة المطلوبة لاستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة مثل: نموذج (GPT-4) الذي طورته شركة (OpenAI).

ويساعد هذا النهج المطورين والشركات في نشر تطبيقات الذكاء الاصطناعي على نطاق أوسع بتكاليف أقل وأوقات استجابة أسرع.

استثمار مايكروسوفت في شركة (تاتش كاست):

أفاد تقرير جديد من وكالة بلومبرغ أن شركة مايكروسوفت قد ضخت استثمارًا في شركة (تاتش كاست)، التي بدأت جولة تمويلية جديدة لجمع 100 مليون دولار من كبار المستثمرين في المشاريع الناشئة.

ويعتقد إيدو سيجال، الرئيس التنفيذي لشركة (تاتش كاست) أن قيمة شركته بعد جولة التمويل هذه ستصل إلى 350 مليون دولار على الأقل، مما يُعكس ثقة المستثمرين بإمكانياتها. وقد رفض سيجال تقديم أي تفاصيل عن قيمة الاستثمار الذي ضخته مايكروسوفت في شركته، لكنه أوضح أن الشركة تجري مناقشات مع كبار المستثمرين في وادي السيليكون.

حلول مبتكرة لتحسين كفاءة الذكاء الاصطناعي التوليدي:

تُقدم شركة (تاتش كاست) تقنية تُسمى (توصيل المحتوى بالذاكرة المعرفية) Cognitive cache content delivery، تشبه هذه التقنية وجود مكتبة عملاقة بها العديد من المكاتب الصغيرة في أجزاء مختلفة، بدلًا من وجود قسم رئيسي واحد، الأمر الذي يجعل الوصول إلى المعلومات أسهل وأسرع، ويحسّن أداء أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي بفضل تقليل استهلاك موارد الحوسبة والطاقة.

وقد أشار إيدو سيجال، الرئيس التنفيذي لشركة تاتش كاست، إلى أهمية هذه التقنية في عصر الإنترنت المعتمد على الذكاء الاصطناعي، قائلًا: “بمجرد أن يطرح المستخدمون السؤال نفسه، فإنهم يذهبون إلى النموذج اللغوي الكبير مرارًا وتكرارًا، ومع زيادة طلب تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ستصبح الحاجة إلى بنية تحتية فعالة لتقديم هذه التجارب بطريقة مستدامة أمرًا بالغ الأهمية”.

وتعمل شركة (تاتش كاست) مع مايكروسوفت لإنشاء أنظمة لتسريع نطاق توزيع استعلامات الذكاء الاصطناعي التوليدي وتوسيعها، كما نشرت تقنية الذاكرة المعرفية عبر مراكز بيانات (مايكروسوفت آزور)، مما يساعد في تشغيل أدوات (Azure OpenAI) لخدمة العملاء وخفض التكاليف بنحو كبير.

وقال سيجال: “من المتوقع أن يساهم النمو الكبير للذكاء الاصطناعي التوليدي في تحقيق قيمة اقتصادية تقدّر بعدة تريليونات من الدولارات، لكن مصيره يتوقف على حل أزمة الحوسبة والطاقة المتفاقمة”.

لذلك تُقدم شركة (تاتش كاست) من خلال تقنيتها المبتكرة حلًا واعدًا لنشر تطبيقات الذكاء الاصطناعي على نطاق أوسع في مختلف المجالات، وذلك من خلال:

خفض التكاليف: تقلل تقنية (تاتش كاست) من تكلفة تشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي بنحو كبير، مما يجعلها أكثر سهولة ومتوفرة بأسعار معقولة للشركات والمطورين.

تقلل تقنية (تاتش كاست) من تكلفة تشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي بنحو كبير، مما يجعلها أكثر سهولة ومتوفرة بأسعار معقولة للشركات والمطورين. تحسين الأداء: تساهم التقنية في تحسين سرعة استجابة أنظمة الذكاء الاصطناعي، مما يجعلها أكثر كفاءة وفعالية.

تساهم التقنية في تحسين سرعة استجابة أنظمة الذكاء الاصطناعي، مما يجعلها أكثر كفاءة وفعالية. زيادة الاستدامة: تقلل تقنية (تاتش كاست) من استهلاك الطاقة اللازمة لتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي، مما يساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية وحماية البيئة.