ريلمي تعمل على تطوير تقنية شحن فائقة السرعة

تسعى شركة ريلمي إلى تطوير تقنية شحن للهواتف الذكية بقوة قدرها 300 واط، وفقًا لما أكده فرانسيس وونغ، رئيس قسم التسويق في الشركة، في مقابلة أخيرة.

ومن خلال تقديم تقنية الشحن الفائقة الجديدة، ستنضم ريلمي إلى شركات أخرى مثل شاومي، التي عرضت بالفعل تقنية شحن بقوة قدرها 300 واط عبر شركتها الفرعية ريدمي، إذ تمكنت من شحن هاتف كاملًا في أقل من 5 دقائق.

ومن الجدير بالذكر أن شركة ريلمي تقدم حاليًا تقنية الشحن السريع بقوة قدرها 240 واطًا عبر هاتفها Realme GT Neo 5 الذي يمكن شحنه كاملًا في أقل من 10 دقائق.

ومع ذلك، تسعى الشركة الصينية إلى المزيد من التطوير في ذلك الجانب، ومن المتوقع أن تكون النتائج مشابهة لما عرضته ريدمي فيما يتعلق بسرعة الشحن عبر تقنية الشحن البالغ قدرها 300 واط.

ومع أن ريدمي عرضت تقنية الشحن بقوة قدرها 300 واط، فإنها لم تطلق حتى الآن هاتفًا يدعمها. لذا، ما زالت الفرصة سانحة أمام ريلمي لتكون الشركة الأولى التي تطرح هاتفًا قادرًا على الشحن بتلك السرعة.

ولم يشر فرانسيس وونغ إلى تفاصيل محددة خلال المقابلة بشأن كيفية التعامل مع مسألة ارتفاع درجة الحرارة في أثناء الشحن، أو كيفية حماية البطارية على المدى الطويل.

ومن المرجح أن تعرض ريلمي تقنية الشحن الفائقة المنتظرة في المستقبل القريب بالتزامن مع إطلاق أي إصدار جديد من هواتفها الذكية الرائدة.