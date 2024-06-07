تيك توك تقتبس ميزة من سناب شات لتعزيز التفاعل

من أجل جعل المستخدمين يقضون وقتًا إضافيًا عبر المنصة وزيادة التفاعل، تختبر تيك توك ميزة السلسلة المشابهة لما يراه الناس عبر سناب شات.

وأكدت المنصة أنها تختبر الميزة، وقالت إنها تجرب ميزة السلسلة في أسواق محدودة ومستخدمين محددين.

وتعد قواعد السلسلة بسيطة، إذ يجب عليك إرسال رسالة مباشرة لشخص ما لأكثر من ثلاثة أيام متتالية.

وبمجرد فعل ذلك، تحصل على شارة السلسلة المعروضة في الدردشة، بالإضافة إلى عدد أيام السلسلة.

وفي الأيام القليلة الماضية، نشر العديد من المستخدمين عبر وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص رؤية ميزة السلسلة ضمن تيك توك.

وتنتهي السلسلة عندما لا يرسل أي شخص رسائل في الدردشة خلال 24 ساعة من آخر رسالة.

وتنبه تيك توك الأشخاص عندما تكون السلسلة على وشك الانتهاء لمواصلة استمرارها.

ويمكن للمستخدمين إيقاف تشغيل هذه الإشعارات من خلال الإعدادات. وتوفر القائمة أيضًا خيارًا لإيقاف تشغيل إشعارات السلسلة داخل التطبيق.

وتعد ميزة السلسلة تاريخيًا رمزًا للحالة بين أصدقاء سناب شات لإثبات مدى قربك من شخص ما وعدد مرات تفاعلك معه. وتحاول تيك توك استحضار مشاعر مماثلة من خلال أسلوبها.

واعتمدت سناب شات في العام الماضي على هذه الحقيقة وقدمت ميزة مدفوعة للسماح للمستخدمين بإيقاف السلسلة مؤقتًا، كما أضافت أيضًا القدرة على استعادة السلسلة.

وليس من الواضح إذا كانت هذه السلسلة قد تؤدي إلى زيادة التفاعل عبر تيك توك. ومن غير المعروف أيضًا نوع المكافأة أو الفوائد التي قد يحصل عليها المستخدمون داخل التطبيق من خلال السلسلة.

واحتفظ بعض مستخدمي سناب شات بسلسلة طويلة لمدة قدرها 6 سنوات، مع اضطرارهم إلى العودة إلى التطبيق يوميًا من أجل الحفاظ على استمرارية السلسلة، إذ إن الفشل في الحفاظ على السلسلة قد يكون له عواقب اجتماعية.

ويعد التراخي في السلسلة بمنزلة جريمة كبيرة للبعض، وقد تكون السلسلة المكسورة مخيبة للآمال، ومن الممكن أن تؤدي إلى انقسامات في الصداقة.