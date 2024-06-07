إطلاق منتجات “سبورت نيتف” المدعمة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز المنظومة الرياضية السعودية

كشفت الشركة السعودية للذكاء الاصطناعي (سكاي) SCAI، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عن مجموعة منتجات (سبورت نيتف) Sportnative المدعومة بقدرات الذكاء الاصطناعي، التي تهدف إلى إحداث ثورة جديدة في القطاع الرياضي في المملكة.

وتهدف هذه المجموعة إلى تطوير عملية تحليل أداء اللاعبين، ورفع فعالية إستراتيجيات المباريات، وتعزيز تجربة المشجعين، وذلك من خلال إدماج قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة. وتطمح سكاي أن تكون منتجات (سبورت نيتف) لاعبًا أساسيًا في تعزيز مستقبل المملكة في التقنية الرياضية.

وقد حظي القطاع الرياضي السعودي خلال العام الماضي باهتمام دولي كبير، بفضل الاستثمارات الضخمة في استقطاب اللاعبين البارزين على المستوى العالمي، وتنظيم الفعاليات الرياضية العالمية.

وتمثل منظومة (سبورت نيتف) استجابة إستراتيجية لهذه التطورات، حيث تقدم مجموعة من المنتجات المبتكرة التي تستند في عملها إلى الذكاء الاصطناعي، إذ تدمج البيانات من مصادر مختلفة في منصة موحدة، مما يُمكن المستخدمين من اتخاذ قرارات دقيقة بكفاءة وفعالية.

منتجات (سبورت نيتف):

تتضمن منظومة (سبورت نيتف) ثلاثة منتجات مبتكرة، وهي:

منصة SportNative: وهي منصة تستخدم تقنية الرؤية الحاسوبية لاكتشاف تكتيكات المباريات بدقة، وتقديم تحليلات شاملة لأداء اللاعبين، وتقارير لحظية لمتابعة أداء اللاعبين بدقة.

وهي منصة تستخدم تقنية الرؤية الحاسوبية لاكتشاف تكتيكات المباريات بدقة، وتقديم تحليلات شاملة لأداء اللاعبين، وتقارير لحظية لمتابعة أداء اللاعبين بدقة. نظام SportNative Scout: يستفيد هذا النظام من قوة الذكاء الاصطناعي لتعزيز اكتشاف المواهب الناشئة والرياضيين المحترفين، مما يتيح للمنظمات الرياضية الوصول إلى المواهب الواعدة بسرعة وكفاءة، كما يقدم نظام إدارة متكاملًا للفريق، يشمل المعمل المتنقل والتطبيق الذكي، المصمم لتسهيل تحقيق أعلى مستويات الأداء.

يستفيد هذا النظام من قوة الذكاء الاصطناعي لتعزيز اكتشاف المواهب الناشئة والرياضيين المحترفين، مما يتيح للمنظمات الرياضية الوصول إلى المواهب الواعدة بسرعة وكفاءة، كما يقدم نظام إدارة متكاملًا للفريق، يشمل المعمل المتنقل والتطبيق الذكي، المصمم لتسهيل تحقيق أعلى مستويات الأداء. نظام SportNative Venue: يطبق هذا النظام تحليلات الفيديو المتقدمة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز سلامة وأمن واستمتاع الجمهور في جميع الميادين الرياضية، مما يمثل قفزة كبيرة نحو تفاعل شامل مع المشجعين وكفاءة تشغيلية عالية.

ومن المتوقع أن تعزز هذه المنظومة التجربة الرياضية لجميع الجهات ذات الصلة، بدءًا من القيادات التنفيذية وطاقم التدريب إلى اللاعبين الصاعدين والمحترفين، بالإضافة إلى الملايين من المشجعين في المملكة.

نقدم #سبورت_نيتڤ كمجموعة منتجات جديدة معززة بتقنيات #الذكاء_الاصطناعي، والمصممة لاكتشاف المواهب الرياضية الواعدة، وتطوير أداء الرياضيين، وتحسين استراتيجة اللعبة وتعزيز تجربة المشجعين. لنساهم في تعزيز التنافسية في القطاع وإعادة تشكيل المشهد الرياضي. تصدر اللعبة مع سبورت نيتڤ!… pic.twitter.com/1ejJE8N90k — SCAI | سكاي (@SCAI_AI) June 6, 2024

وتعليقًا على ذلك، قال مبارك الودعاني، الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال في شركة (سكاي): “يدعم إطلاق (سبورت نيتف) أهداف تحول القطاع الرياضي التي يسعى إلى تحقيقها صندوق الاستثمارات العامة ووزارة الرياضة، ومن المتوقع أن تُحدث هذه المنظومة تحولًا لتطوير جوانب التجربة الرياضية كافة، مما يحفز التحول الرقمي في المنظومة الرياضية في المملكة”.

وبدورها، أشارت حصة المنيف، مديرة مركز التميز للذكاء الاصطناعي في سكاي إلى أن (سبورت نيتف) هي مجموعة منتجات شاملة للمنظمات في القطاع الرياضي، مما يمكنها من تحسين عملياتها واستغلال الإمكانات الكاملة للمنظومة الرياضية الحالية، ومن خلال توليد رؤى وقيمة جديدة تتجاوز آليات سير العمل الحالية، تضمن هذه المجموعة بقاء هذه المنظمات الرياضية في طليعة المنافسة لتسهم في تحقيق رؤية المملكة في أن تصبح مركزًا عالميًا رائدًا للمواهب الرياضية والابتكار.

تعاون سكاي مع أكاديمية مهد الرياضية:

تتعاون شركة سكاي مع أكاديمية مهد الرياضية للاستفادة من منظومة (سبورت نيتف) لتحقيق هدف الأكاديمية في ريادة تطوير المواهب الرياضية.

ويهدف التعاون إلى اكتشاف المواهب الواعدة وتطويرها لصناعة أجيال من الأبطال والقادة الرياضيين؛ وتمكينهم من تحقيق الإنجازات عبر تسخير أدوات الذكاء الاصطناعي ويتماشى هذا التعاون إستراتيجيًا مع أهداف مهد في تبنّي أحدث التقنيات الرياضية والمنهجيات المبتكرة سعيًا إلى تعزيز مكانة المملكة الرياضية إقليميًا وعالميًا.

وتُعدّ منتجات (سبورت نيتف) إنجازًا هامًا يساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، ويسعى إلى جعل المملكة مركزًا عالميًا رائدًا للرياضة والابتكار.