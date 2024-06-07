يمكن للساعات الذكية المزودة بتقنية LTE الاتصال مباشرة بالشبكة الخلوية حتى تتمكن من إجراء مكالمات هاتفية أو تلقي الإشعارات أو حتى بث الموسيقا دون أن يكون هاتفك قريبًا منك. ويمكن أن تساعدك الساعة الذكية التي تدعم تقنية LTE أيضًا في تقليل الوقت الذي تقضيه في استخدام هاتفك؛ إذ ستتمكن من تتبع الإشعارات والمكالمات والرد عليها من شاشة الساعة الذكية، ولن تضطر إلى الإمساك بهاتفك كلما وصلك إشعار جديد.

كانت إصدارات LTE من الساعات الذكية أكثر شيوعًا في وقت سابق، لكن العديد من العلامات التجارية مثل: Fossil، لم تُضف تقنية LTE في أحدث جيل من ساعاتها.

إن العثور على أفضل الساعات الذكية LTE يتطلب منك البحث جيدًا وتعرّف جميع المواصفات والمزايا التي تتمتع بها الساعة الذكية المزودة بتقنية LTE قبل شرائها. ولمساعدتك في ذلك، سنقدم فيما يلي قائمة تتضمن 5 من أفضل الساعات الذكية المزودة بتقنية LTE:

1- ساعة جوجل Pixel Watch 2 LTE:

Google Pixel Watch 2 من أحدث ساعات أندرويد، وتتوفر بإصدارين أحدهما مزود بتقنية LTE ويُباع بسعر أغلى من سعر الإصدار العادي بمقدار يبلغ 30 دولارًا.

تبدو ساعة Pixel Watch 2 مشابهة للجيل الأول Pixel Watch، ولها الحجم نفسه الذي يبلغ 41 ملم، وتضم هذه الساعة شاشة بقياس قدره 1.2 بوصة، وتمتاز بسطوع يصل إلى 1000 شمعة في المتر المربع، وتدعم خاصية التشغيل الدائم (Always-On)، وتحتوي ساعة Pixel Watch 2 على بطارية بسعة تبلغ 306 ميلي أمبير في الساعة، يمكن أن تدوم حتى 24 ساعة.

تعمل ساعة جوجل بمعالج (Qualcomm 5100)، وتأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 2 جيجابايت، وتتميز عن الطراز السابق بأنها تحتوي على ثلاثة مستشعرات جديدة لمنحك رؤى عميقة للمؤشرات الصحية، وقد أضافت جوجل أيضًا بعض مزايا التدريب الجديدة لمساعدتك في تحقيق أهدافك الرياضية الخاصة.

تُباع ساعة Google Pixel Watch 2 LTE بسعر قدره 320 دولارًا.

2- ساعة سامسونج Galaxy Watch6 LTE:

تتوفر ساعة سامسونج Galaxy Watch6 بإصدارين، أحدهما يدعم تقنية LTE ويُباع بسعر يزيد على سعر إصدار (Wi-Fi) بمقدار يبلغ 30 دولارًا.

تأتي ساعة Galaxy Watch6 بالتصميم المألوف للساعات الذكية من سامسونج مع حافات رفيعة تحيط بشاشة من نوع Super AMOLED وتتوفر هذه الساعة بحجمين، هما: 40 ملم و 44 ملم، ويضم الطراز الذي يأتي بمقاس قدره 40 ملم شاشة بمقاس قدره 1.3 بوصة، ويضم الطراز الذي يأتي بمقاس قدره 44 ملم شاشة بمقاس قدره 1.5 بوصة.

تعمل ساعة سامسونج Galaxy Watch6 بمعالج Exynos W930 وتعمل بنظام التشغيل Wear OS، وتأتي مع ذاكرة تخزين بسعة قدرها 16 جيجابايت، وذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 2 جيجابايت، وتضم العديد من المستشعرات لقياس المؤشرات الصحية المختلفة، واللياقة البدنية.

تحتوي ساعة سامسونج على بطارية تبلغ سعتها 300 ميلّي أمبير في الساعة، وتستمر بالعمل لمدة تصل إلى 40 ساعة دون تفعيل خاصية التشغيل الدائم (Always On).

تُباع ساعة سامسونج Galaxy Watch6 LTE بسعر قدره 270 دولارًا.



3- ساعة آبل Watch Series 9 GPS + Cellular:

تأتي ساعة آبل Watch Series 9 مع ترقيات جذرية مقارنة بسابقتها، فقد أصبحت الشاشة أكثر سطوعًا بكثير؛ إذ تمتاز شاشة هذه الساعة بسطوع يصل إلى 2000 شمعة في المتر المربع وهذا يُعادل ضعف ذروة سطوع شاشة Watch Series 8 البالغة 1000 شمعة في المتر المربع.

تشمل الترقيات الأخرى شريحة S9 الجديدة التي تحتوي على المحرك العصبي الجديد الرباعي النواة، وتمتاز هذه الساعة بأنها أسرع وأقوى مقارنة بالطراز السابق. وتتضمن مجموعة واسعة من المزايا والمستشعرات لقياس نسبة الأكسجين في الدم، ومعدل ضربات القلب، وتتبع النوم ومقياس التسارع والجيروسكوب، وقد قدمت شركة آبل أيضًا بعض المزايا الجديدة لساعتها Watch Series 9، مثل: إيماءة النقر المزدوج. وفيما يتعلق بعمر البطارية، تتمتع Apple Watch Series 9 بعمر بطارية يدوم حتى 18 ساعة.

تُباع ساعة Apple Watch Series 9 بسعر يبدأ من 499 دولارًا.

ولتتعرف جميع المواصفات والمزايا التي تتمتع بها هذه الساعة، يمكنك الاطلاع على مقال: “مراجعة لساعة Watch Series 9 الجديدة من آبل“.

4- ساعة آبل Watch Ultra 2:

تأتي Apple Watch Ultra 2 مزودة بتقنية LTE ولا يتوفر منها إصدار آخر لا يدعم هذه التقنية، وتتوفر هذه الساعة بحجم واحد يبلغ 49 مم، وهي كبيرة الحجم وتصميمها مناسب لهواة الرياضات الخارجية، وتمتاز شاشتها بسطوع يصل إلى 3000 شمعة في المتر المربع، وتعمل بمعالج S9 الجديد كليًا، المبني على تقنية معالج A15 Bionic.

تحتوي هذه الساعة على جميع المستشعرات الأساسية التي ستحتاج إليها لمراقبة معدل ضربات القلب ومراقبة النوم، وتتبع جميع الأنشطة الرياضية، وقياس كمية الأكسجين في الدم، بالإضافة إلى مزايا الأمان الأساسية، مثل: (مكالمات الطوارئ) Emergency SOS، و(اكتشاف السقوط) Fall Detection و(اكتشاف الاصطدام) Crash Detection.

وفيما يتعلق بعمر البطارية، تستمر بطارية ساعة Watch Ultra 2 بالعمل لمدة قدرها 36 ساعة في أثناء الاستخدام العادي، ولمدة قدرها 72 ساعة في وضع الطاقة المنخفضة.

تُباع ساعة آبل Watch Ultra 2 بسعر يبدأ من 799 دولارًا.

5- ساعة Fitbit Ace LTE:

Fitbit Ace LTE هي ساعة مخصصة للأطفال الذين تزيد أعمارهم على 7 سنوات، وتهدف إلى تشجيعهم على الرياضة عبر الألعاب التفاعلية، وتوفر مزايا أمنية متعددة، وهي مزودة بتقنية LTE ليتمكن الأطفال من التواصل مع آبائهم من الساعة مباشرة عبر المكالمات والرسائل دون الحاجة إلى الهاتف.

تضم هذه الساعة الذكية شاشة من نوع OLED وهي محمية بطبقة زجاجية من نوع (Corning Gorilla Glass 3)، وتعمل بمعالج Snapdragon W5 من كوالكوم، وتعمل بنظام Wear OS، وتحتوي على ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 2 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة تصل إلى 32 جيجابايت، وتحتوي على بطارية تدعم الشحن السريع، إذ تصل نسبة الشحن إلى 60% في غضون 30 دقيقة.

تُباع ساعة Fitbit Ace LTE الذكية الجديدة بسعر قدره 230 دولارًا.