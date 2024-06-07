آبل تعتزم إضافة الذكاء الاصطناعي إلى تطبيق البريد

تستعد شركة آبل لإعلان مزايا جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي في تطبيق البريد الخاص بها في نظام التشغيل iOS 18 خلال مؤتمر المطورين القادم (WWDC 2024).

وتشمل هذه المزايا الردود الذكية وتغيير أسلوب الرسائل والتنظيم التلقائي للبريد، بالإضافة إلى الكثير من التحسينات الأخرى، وفقًا لتقرير جديد نشره موقع “آبل إنسايدر” المتخصص في شؤون الشركة نقلًا عن مصادر مطلعة.

وبحسب التقرير، سيشهد تطبيق البريد تحسينات كبيرة في البحث، إذ سيكون قادرًا على البحث في جهات الاتصال والمواقع والوثائق المخزنة محليًا في الأجهزة، بالإضافة إلى البحث التقليدي في نصوص الرسائل البريدية نفسها.

وستكون ميزة “الردود الذكية” متاحة أيضًا في تطبيق البريد، مما يتيح للمستخدمين خيار الرد الفوري برسائل مولدة بالذكاء الاصطناعي، وستوسع الشركة استخدام تلك الميزة في تطبيق الرسائل الافتراضي والمساعد الصوتي “سيري”.

وتهدف هذه الميزة إلى تعزيز الاستخدامات التجارية للبريد، مثل دعم العملاء الذين يتعاملون مع كميات كبيرة من الرسائل البريدية ذات المواضيع المتشابهة.

ويمكن للمستخدمين صياغة ردودهم الخاصة ثم طلب تحسين النص، مع توفير ثلاث خيارات لتحسين الرسالة، مثل جعلها أكثر احترافية أو ودية أو مختصرة.

وستسهل المزايا الجديدة إدارة صندوق البريد الوارد المزدحم بالرسائل، إذ سيفحص التطبيق بمساعدة الذكاء الاصطناعي محتوى الرسائل ويصنفها تلقائيًا إلى فئات مختلفة مثل الأخبار والعروض الترويجية والمعاملات المالية والرسائل الاجتماعية.

وكما هو الحال في تطبيقات أخرى، ستضيف آبل ميزة تلخيص رسائل البريد الإلكتروني الطويلة لتوفير الوقت بدلًا من الاطلاع عليها كاملة.