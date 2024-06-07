آبل تطور تطبيقًا جديدًا لكلمات المرور

تخطط آبل لتقديم تطبيق جديد يسمى “كلمات المرور” Passwords لمساعدة المستخدمين في إدارة معلومات تسجيل الدخول، وفقًا لتقرير صادر عن وكالة بلومبرغ.

وبحسب ما ورد، تعتزم الشركة تقديم التطبيق الذي يمكنه إنشاء كلمات مرور وتتبعها في مؤتمر المطورين العالمي في الأسبوع المقبل.

وتخطط آبل للتطبيق الجديد بصفته جزءًا من iOS 18 و iPadOS 18 و macOS 15، وهي الإصدارات الرئيسية القادمة لأنظمة تشغيل آيفون وآيباد وماك.

ويعتمد التطبيق الجديد على سلسلة مفاتيح آيكلاود iCloud Keychain، وهي خدمة آبل الموجودة منذ مدة طويلة والقادرة على مزامنة كلمات المرور ومعلومات الحساب بين الأجهزة المختلفة.

وكانت هذه الإمكانية مخفية سابقًا داخل تطبيق إعدادات الشركة أو تقدم عندما يسجل المستخدم الدخول إلى موقع ويب.

ومن خلال تحويل الميزة إلى تطبيق مخصص، تحاول آبل حث الأشخاص على استخدام كلمات مرور آمنة وتعزيز خصوصية أجهزتها.

وتزيد هذه الخطوة المنافسة مع البرامج الخارجية، إذ يتنافس التطبيق الجديد مع برامج إدارة كلمات المرور، مثل 1Password و LastPass، وتسمح آبل للمستخدمين باستيراد كلمات المرور من الخدمات المنافسة.

ويتميز التطبيق بقائمة تسجيلات دخول المستخدم ويقسم التفاصيل إلى فئات مختلفة، مثل الحسابات والشبكات اللاسلكية ومفاتيح المرور، وهي بديل لكلمة المرور تروج لها آبل وتعتمد على Face ID و Touch ID.

وكما هو الحال مع معظم برامج إدارة كلمات المرور، يمكن ملء البيانات تلقائيًا في مواقع الويب والتطبيقات عندما يسجل المستخدم الدخول.

ويعمل البرنامج أيضًا عبر نظارة الرأس فيجين برو Vision Pro وأجهزة حواسيب ويندوز. ويمكنه دعم رموز التحقق ويعمل بصفته تطبيقًا للمصادقة يشابه تطبيق Google Authenticator.

ويعد تطبيق Passwords مجرد عنصر واحد في حدث المطورين العالمي، إذ يرتبط التركيز الرئيسي للحدث بمبادرة الذكاء الاصطناعي من آبل.

ومن المفترض أن تضيف المبادرة مزايا، مثل ملخصات الإشعارات والتحرير الفوري للصور والرموز التعبيرية المولدة بالذكاء الاصطناعي مع إصدار جديد من مساعد سيري الرقمي. وقد تعلن آبل أيضًا شراكة مع OpenAI لاستخدام روبوت الدردشة ChatGPT.