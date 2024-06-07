آبل تتعهد بإصلاح ثغرة في أدوات الرقابة الأبوية في أجهزتها

أعلنت شركة آبل عزمها إصلاح ثغرة قديمة في نظام الرقابة الأبوية بعد أن سلطت صحيفة “وول ستريت جورنال” الضوء عليها في تقرير أخير. ورُصدت الثغرة في ميزة “وقت الشاشة” في أجهزة آبل المختلفة، وهي تسمح للأطفال بتجاوز القيود المفروضة على تصفح المواقع الإلكترونية.

ووفقًا للتقرير، فإنه يمكن تجاوز قيود “وقت الشاشة” في أجهزة آبل عن طريق إدخال سلسلة من الأحرف في شريط العنوان في متصفح سفاري، مما يتيح الوصول إلى مواقع محظورة تحتوي على محتويات غير لائقة مثل المواد الإباحية والصور العنيفة.

وتعمل تلك الثغرة في هواتف آيفون التي تعمل بأنظمة iOS 15 فما أحدث، وأجهزة آيباد التي تعمل بأنظمة iPad 15 فما أحدث، بالإضافة إلى نظام macOS Sonoma في أجهزة ماك.

وفي بيان وجهته الشركة إلى الصحيفة، أقرت آبل بوجود “مشكلة في بروتوكول تقني يعتمد عليه المطورون، يسمح للمستخدم بتجاوز قيود محتوى الويب”، وأعلنت الشركة أنها تنوي إطلاق إصلاح لهذه المشكلة في التحديثات القادمة لأنظمتها.

وأفادت الصحيفة نقلًا عن باحثين أمنيين بأن آبل أُبلغت بالثغرة أول مرة قبل ثلاث سنوات. ومع ذلك، لم تتخذ الشركة أي إجراء بشأنها حتى الآن، إذ لم تعدها مشكلة كبيرة.

وبالإضافة إلى التعهد بإصلاح الثغرة، أكدت آبل أنها ملتزمة بتحسين عملية استقبال تقارير الأخطاء وتصعيدها.

وأشار التقرير إلى وجود مشكلات أخرى في ميزة “وقت الشاشة”، ومنها مشكلات تتعلق بحدود التطبيقات، ومخططات استخدام “وقت الشاشة”، والإشعارات المتعلقة بطلبات تمديد الوقت.

وكانت آبل قد أضافت بعض التحسينات في تحديث iOS 17.5 في ميزة “وقت الشاشة”، ومن المنتظر إضافة المزيد من التحسينات في التحديثات القادمة.