xAI تطور حاسوبًا عملاقًا جديدًا للحاق بالمنافسين

تخطط xAI التابعة للملياردير إيلون ماسك لبناء حاسوب عملاق في مدينة ممفيس بولاية تينيسي، إذ تتسابق شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة للحاق بالمنافسين الذين بدأوا منذ سنوات بتطوير الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وتضم مراكز البيانات أجهزة الحواسيب العملاقة المستخدمة لتدريب النماذج اللغوية الكبيرة المشغلة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي، مثل ChatGPT.

ويزدهر إنشاء مراكز البيانات الجديدة بفضل متطلبات الطاقة المكثفة اللازمة لتدريب منتجات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وتتضمن خطة ماسك إنشاء مصنع عملاق للحوسبة، وقال إنه يأمل استكماله بحلول خريف عام 2025.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، جنسن هوانغ، إن إنشاء ما يسمى بمصانع الذكاء الاصطناعي يعد بداية الثورة الصناعية القادمة.

وقال رئيس غرفة التجارة بالمدينة تيد تاونسند إن المحادثات مع xAI بدأت في شهر مارس بعد أن تلقت الغرفة استفسارًا بخصوص بناء مثل هذا المشروع في المدينة.

وأطلق ماسك xAI في الصيف الماضي بعد أن شهد النجاح المذهل الذي حققه روبوت الدردشة ChatGPT من OpenAI.

ومنذ ذلك الحين، كثف جهوده، إذ وظف عشرات المهندسين من شركات أخرى، ويشمل ذلك تسلا، وأطلق روبوت دردشة يسمى Grok.

وتعزز المنشأة المقترحة جهود ماسك في سباق الذكاء الاصطناعي، إذ تتنافس xAI مع OpenAI وعمالقة التكنولوجيا، مثل جوجل ومايكروسوفت، لتطوير التكنولوجيا التي قد تعيد اختراع طريقة تفكير البشر وعملهم.

وقد خصصت كل من هذه الشركات مليارات الدولارات لتأمين مراكز البيانات والرقاقات اللازمة لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي.

وقالت متحدثة باسم هيئة وادي تينيسي، وهي مرفق الكهرباء في الولاية، إن الوكالة تعمل مع xAI لمراجعة اقتراحها واحتياجاتها من الكهرباء.

وأضافت أن xAI وافقت على المشاركة في برنامج الاستجابة للطلب، الذي يمنح هيئة وادي تينيسي القدرة على تقليل استهلاك الطاقة عندما يرتفع طلب الطاقة.

وفي الشهر الماضي، قالت xAI إنها جمعت 6 مليارات دولار، وقدّرت قيمة الشركة الناشئة بمبلغ قدره 24 مليار دولار.

وقالت الشركة الناشئة إنها تستخدم الأموال لطرح منتجات xAI الأولى في السوق، وبناء بنية تحتية متقدمة وتسريع البحث وتطوير التقنيات المستقبلية. وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن ماسك استثمر شخصيًا مقدار 750 مليون دولار في الشركة.

وتعتمد xAI حاليًا على أوراكل لتشغيل مراكز البيانات المستخدمة لتدريب تقنيتها. ومن غير الواضح كيف قد يؤثر الحاسوب العملاق الجديد في الشراكة مع أوراكل.

ويتوقع المستثمرون أن يلجأ ماسك إلى شركاته الأخرى للمساعدة في تدريب نماذج xAI، ويشمل ذلك استخدام البيانات المرئية المجمعة من سيارات تسلا.

وتستخدم xAI بيانات من منصة التواصل الاجتماعي إكس لإجراء أبحاث الذكاء الاصطناعي.