Humane تحذر من استخدام حافظة الشحن

تواجه الشركة الناشئة Humane مشكلة أخرى ضمن قائمة طويلة من المشكلات المتصاعدة منذ إصدار جهاز الذكاء الاصطناعي Ai Pin.

وأرسلت الشركة رسالة بريد إلكتروني تطالب العملاء بالتوقف عن استخدام حافظة الشحن.

وصدر التحذير من باب الحرص الشديد، بحسب Humane. وتقول الشركة إنها بدأت تحقيقًا بعد شكوى واحدة تتعلق بمشكلة الشحن من أحد العملاء. وقررت Humane أن البطاريات المتوفرة تعد خطرًا محتملًا للحريق.

وكتب الشركة في رسالة البريد الإلكتروني: “توصل تحقيقنا إلى أن مورد البطاريات لم يعد يفي بمعايير الجودة لدينا وأن هناك احتمالًا أن تمثل بعض خلايا البطارية التي يوفرها هذا البائع خطرًا على السلامة”.

وأضافت: “نتيجة لذلك، استبعدنا فورًا بائع البطاريات هذا، في حين نعمل على تحديد بائع جديد لتجنب مثل هذه المشكلات والحفاظ على معايير الجودة العالية لدينا”.

وتقدم الشركة حاليًا تعويضًا على هيئة شهرين مجانيين من خدمة الاشتراك البالغ قدرها 24 دولارًا المطلوبة لمعظم وظائف الجهاز.

ولا تستخدم الشركة كلمة “استدعاء” حتى الآن، مع أنها تنصح الأشخاص بالتوقف عن استخدام حافظة الشحن فورًا.

يشار إلى إن Humane ليست أول شركة إلكترونيات استهلاكية تشحن منتجات تحتوي بطاريات يحتمل أن تكون خطرة، مع أن توقيت المشكلة ليس مناسبًا، إذ يقال إن مؤسسيها كانوا يعرضون الشركة للمشترين المحتملين بعد أشهر فقط من إطلاق منتجها الأول.

ووفقًا للمذكرة، فإن حافظة الشحن Charge Case هي منتج Humane الوحيد الذي تأثر بهذا الخبر.

كما أوضحت الشركة أن المشكلة لا تؤثر في AI Pin نفسه أو معزز البطارية المغناطيسي أو لوحة الشحن لأن بطارياتها تأتي من موردين مختلفين، وهي آمنة للاستخدام المستمر.

ولم تذكر الشركة إذا كانت تعتزم تقديم حافظة شحن بديلة، مع أنها قالت إنها تنوي نشر معلومات إضافية بعد التحقيق في المشكلة.