DuckDuckGo يطلق روبوت دردشة بالذكاء الاصطناعي

أطلق محرك البحث الذي يركز على الخصوصية DuckDuckGo روبوت دردشة جديد بالذكاء الاصطناعي يسمى AI Chat.

واختبر محرك البحث AI Chat خلال الأشهر القليلة الماضية، مع أنه أصبح متاحًا الآن للجميع.

وعلى عكس الروبوتات المستقلة الأخرى، مثل Gemini من جوجل و ChatGPT من OpenAI التي تشغلها نماذج لغوية كبيرة، فإن AI Chat من DuckDuckGo ليس كذلك.

ويتيح لك AI Chat الوصول إلى روبوتات الدردشة المتعددة في مكان واحد، ويمكنك في الوقت الحالي الاختيار بين GPT 3.5 من OpenAI و Claude 3 Haiku من أنثروبيك و Llama 3 من ميتا و Mistral 8x7B من ميسترال، ويقول محرك البحث إنه يخطط لتوفير نماذج إضافية قريبًا.

وتتلخص الاختلافات الرئيسية بين النماذج إلى حد كبير في عدد المَعلمات التي يملكها كل نموذج. وإذا لم تعجبك إجابة النموذج، يمكنك تجربة إجابة نموذج آخر.

ويعد AI Chat مجانيًا للاستخدام، مع أنه مقيد بالحد اليومي. وقال DuckDuckGo إنه يستكشف خطة مدفوعة تتيح الوصول إلى حدود مرتفعة بالإضافة إلى نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

وقال DuckDuckGo إنه يمكنك استخدام AI Chat لطرح الأسئلة وصياغة رسائل البريد الإلكتروني وكتابة التعليمات البرمجية وإنشاء مسارات السفر من بين أشياء أخرى، مع أنه لا يولد الصور بعد.

ويؤكد DuckDuckGo مدى خصوصية استخدام AI Chat مقارنة باستخدام ChatGPT أو Claude بمفرده.

ويدعي محرك البحث أن أسئلتك والإجابات المولدة لن تُستخدم لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.

وقال محرك البحث: “نحن نستدعي روبوتات الدردشة نيابةً عنك، ونزيل عنوان بروتوكول الإنترنت IP الخاص بك تمامًا ونستخدم عنوان بروتوكول الإنترنت IP الخاص بنا بدلًا من ذلك، وبهذه الطريقة يبدو أن الطلبات تأتي منا وليس منك”.

ويشير DuckDuckGo إلى أن موفري الذكاء الاصطناعي قد يخزنون الدردشات مؤقتًا، مع أنه لا يمكنهم تتبعها للوصول إليك.

وفي حال كنت تفضل عدم التعامل مع روبوتات الدردشة عندما تحاول البحث بطريقة مجهولة، فإن DuckDuckGo يتيح لك إيقاف تشغيل الميزة بسهولة.

وتعد ميزة AI Chats منفصلة عن DuckAssist، وهي ميزة أخرى مدعومة بالذكاء الاصطناعي أضافها DuckDuckGo في العام الماضي من أجل توفير ملخصات مولدة بالذكاء الاصطناعي في الجهة العلوية لنتائج البحث.

وتتشابه DuckAssist مع ميزة AI Overviews من جوجل، باستثناء أن DuckAssist تلتزم بمصادر موثوقة لتوليد ردودها، مثل ويكيبيديا.

ويعتقد DuckDuckGo أن AI Chat و DuckAssist متكاملتان، وقال محرك البحث: “إذا بدأت باستخدام البحث، فقد ترغب في التبديل إلى AI Chat لاستعلامات المتابعة للمساعدة في فهم ما قرأته أو للحصول على إجابات سريعة ومباشرة للأسئلة الجديدة التي لم تتناولها صفحات الويب التي شاهدتها”.