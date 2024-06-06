ميسترال تتيح للعملاء ضبط نماذج الذكاء الاصطناعي

تقدم ميسترال الفرنسية الناشئة للذكاء الاصطناعي خيارات جديدة لتخصيص نماذج الذكاء الاصطناعي، ويشمل ذلك الخطط المدفوعة، للسماح للمطورين والمؤسسات بضبط نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي لحالات استخدام معينة.

ويعد الضبط الدقيق أمرًا بالغ الأهمية لتحسين مخرجات نماذج اللغة الكبيرة وتخصيصها وفقًا لاحتياجات المؤسسة المحددة.

ويؤدي الضبط الدقيق إلى استجابات نموذجية دقيقة ومفيدة، كما يسمح للمؤسسات باستخلاص القيمة والدقة من استخدامات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وأصدرت الشركة مجموعة تطوير البرمجيات Mistral-Finetune لتحسين نماذجها عبر محطات العمل والخوادم وعقد مراكز البيانات الصغيرة.

وتشير ميسترال إلى أن مجموعة تطوير البرمجيات محسنة لإعدادات وحدات معالجة الرسومات المتعددة مع أنه يمكن تقليصها إلى وحدة معالجة رسومات A100 أو H100 واحدة لضبط النماذج الصغيرة الحجم، مثل Mistral 7B.

وتقول الشركة إن الضبط الدقيق لمجموعة بيانات، مثل UltraChat، يستغرق نحو نصف ساعة باستخدام Mistral-Finetune عبر ثماني وحدات H100.

وتوجد خدمات الضبط الدقيق المتوفرة حديثًا من ميسترال من خلال واجهة برمجة التطبيقات للمطورين والشركات التي تفضل الحلول المُدارة.

وتتوافق خدمات الضبط الدقيق مع نموذجين من نماذج ميسترال في الوقت الحالي، هما Mistral Small و Mistral 7B، تقول ميسترال إن خدمات الضبط الدقيق تحظى بدعم نماذج إضافية في الأسابيع المقبلة.

وتقدم ميسترال أول مرة خدمات تدريب مخصصة متاحة حاليًا لعملاء محددين فقط من أجل ضبط أي نموذج من نماذجها لتطبيقات المؤسسة التي تستخدم بياناتها.

وتوضح الشركة أن هذا النهج يتيح إنشاء نماذج عالية التخصص ومُحسّنة لمجال المؤسسة المحدد.

وتسعى ميسترال إلى جمع نحو 600 مليون دولار بتقييم قدره 6 مليارات دولار من مستثمرين، ويشمل ذلك DST و General Catalyst و Lightspeed Venture Partners.

وتتطلع الشركة إلى زيادة إيراداتها؛ لأنها تواجه منافسة كبيرة ومتنامية في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وأصدرت ميسترال العديد من النماذج الأخرى منذ أن كشفت عن نموذجها التوليدي الأول في شهر سبتمبر 2023، ويشمل ذلك نموذج توليد التعليمات البرمجية.

كما طرحت واجهات برمجة التطبيقات المدفوعة، مع أنها لم تكشف عن عدد المستخدمين لديها ولا عن إيراداتها.