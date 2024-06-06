لايكا تتيح لأجهزة آيفون محاكاة كاميراتها وعدساتها

تقدم لايكا تطبيقًا جديدًا للكاميرا لجهاز آيفون يمنح مستخدمي نماذج، مثل آيفون 15، تحكمًا يدويًا كاملًا في فتحة العدسة وسرعة الغالق وحساسية ضوء المستشعر وتوازن اللون الأبيض والتركيز.

ونظرًا إلى أن أجهزة آيفون لا تحتوي فتحة قابلة للتعديل، فإن هذا مجرد محاكاة.

ويوفر تطبيق Leica Lux محاكاة متقنة للعدسات مصممة لإعطاء الصور مظهر عدسات Leica M، ويتميز بواجهة مستخدم مستوحاة من لايكا وأنماطها الفريدة والمحاكاة الدقيقة لعدساتها.

ويتوفر ما مجموعه 5 عدسات للاختيار من بينها عند الإطلاق، ويشمل ذلك Leica Noctilux-M 1.2/50 ASPH و Noctilux-M 0.95/50 ASPH و Summilux-M 1.4/35. ASPH و Summilux-M 1.4/28 ASPH.

وتستخدم لايكا التعلم الآلي والرؤية الحاسوبية لمحاكاة العدسات وتأثير Bokeh بالقدر الأكبر الممكن من الدقة.

وبالإضافة إلى ذلك، يوفر التطبيق حاليًا إمكانية الوصول إلى 11 نمطًا من أنماط لايكا المعروفة من كاميرات، مثل Leica Q3، أو الهواتف الذكية، مثل Xiaomi 14 Ultra، ويشمل ذلك Leica Contemporary و Leica Classic و Leica Black & White.

وتعد لايكا بألوان وتباينات طبيعية مقارنة بتطبيق الكاميرا القياسي من آبل.

ويمكن الآن تنزيل تطبيق Leica Lux مجانًا من متجر تطبيقات آيفون. وتتيح النسخة المجانية الوصول إلى وضع أولوية فتحة العدسة، ومحاكاة Leica Summilux-M 1.4/28 ASPH، بالإضافة إلى 5 أنماط من لايكا.

ومن أجل استخدام جميع مزايا التطبيق، يجب شراء اشتراك Leica Lux Pro مقابل 8 يوروات شهريًا.

ويحصل المشتركون على التحكم اليدوي الكامل في التعريض والتركيز وتوازن اللون الأبيض، والوصول إلى جميع أنماط لايكا ومحاكاة العدسات، مع المزيد في المستقبل.

ويمكن أيضًا حفظ الصور بتنسيق Apple ProRAW في الإصدار المجاني، مع أن ملفات RAW غير المعالجة متاحة فقط للمشتركين.

ولا تعد لايكا غريبة على منصات التصوير الفوتوغرافي عبر الأجهزة المحمولة، نظرًا إلى تاريخ تعاون الشركة مع كبار صانعي الهواتف الذكية، مثل شاومي، وأجهزتها الخاصة، مثل Leitz Phone.

وتهدف شركة الكاميرات مع Leica Lux إلى إنشاء موطئ قدم قوي في مجال التصوير عبر الهاتف المحمول.

وتقول لايكا إن نحو 80 في المئة من مالكي كاميراتها يمتلكون جهاز آيفون، لذا فإن تطبيق Leica Lux هو وسيلة لتقديم تجربة مستوحاة من لايكا إلى هواتفهم الذكية.