ديسكورد تجلب الراديو المباشر إلى المنصة الاجتماعية

تتعاون ديسكورد مع خدمة البث الصوتي TuneIn لجلب الراديو المباشر المجاني إلى المنصة.

ويعد هذا أول تعاون لخدمة البث الصوتي TuneIn مع منصة اجتماعية، ومن المرجح أن يساعدها في الوصول إلى جمهور كبير.

ولدى ديسكورد قاعدة مستخدمين واسعة تصل إلى 200 مليون مستخدم، في حين يصل عدد مستخدمي TuneIn اليوم إلى 75 مليون مستخدم نشط شهريًا.

ويشتمل التكامل الجديد المسمى TuneIn Radio & Podcasts مكتبة TuneIn الكاملة التي تضم 100000 محطة راديو محلية وأخبار وملفات بودكاست ومحتوى رياضي.

ونظمت الخدمة مجموعات موسيقية خصوصًا لمنصة ديسكورد، ويشمل ذلك المحطات المخصصة لأنواع، مثل K-pop و Lofi و Indie.

وقالت TuneIn: “نسقنا التجربة بدرجة عالية من أجل ديسكورد”، مضيفة أن هذه هي المرة الأولى التي يتوفر فيها خيار الترفيه الصوتي فقط في دليل Activity.

وأطلقت ديسكورد في عام 2022 “الأنشطة” Activities، وهي ميزة في القنوات الصوتية تتيح للمستخدمين تجربة الألعاب المشتركة والترفيه مع الأصدقاء، ويشمل ذلك Watch Together عبر يوتيوب، ويوجد حاليًا 23 نشاطًا متاحًا.

ويمكن لمستخدمي ديسكورد الوصول إلى TuneIn Activity الجديد عبر أجهزة الحواسيب والأجهزة المحمولة والويب من خلال النقر على أيقونة الصاروخ في القناة الصوتية من أجل استكشاف تجارب الاستماع المختلفة، أو الاستماع إلى الموسيقى في الخلفية أثناء الدراسة، أو الاستماع إلى البودكاست أثناء قضاء الوقت مع الأصدقاء.

وتعد TuneIn منفتحة لعقد شراكات إضافية مع منصات التواصل الاجتماعي الأخرى، وقالت: “مهمتنا هي جلب الراديو إلى كل مكان يوجد فيه مستمعونا، وهذا يشمل شراكات إضافية مع الأجهزة المنزلية الذكية والمنصات الاجتماعية وشركات تصنيع السيارات لتشغيل تجربة الترفيه داخل السيارة”.

وفي السنوات الأخيرة، عقدت TuneIn شراكات مع شركات عديدة، مثل الأجهزة التي تدعم أمازون أليكسا وشركات تصنيع السيارات الكهربائية فيسكر ولوسيد وريفان.

كما تقدم ديسكورد أدوات جديدة ومزايا لتحقيق الدخل تهدف إلى تسهيل الأمر على مطوري التطبيقات لكسب المال عن طريق بيع الامتيازات المتميزة عبر واجهات المتاجر ضمن المنصة.

وبعد طرح الدعم لاشتراكات التطبيقات المميزة في العام الماضي، تعمل المنصة الآن على خفض الرسوم البالغ قدرها 30 في المئة إلى النصف لأول مليون دولار يجنيها المطورون من إجمالي المبيعات التراكمية.

وتتاح الرسوم البالغ قدرها 15 في المئة بحلول تاريخ 6 من يونيو. وتضيف المنصة أيضًا القدرة على تقديم عمليات شراء لمرة واحدة، مما يسمح للمطورين ببيع المنتجات دون الحاجة إلى اشتراك.

ويمكن للمطورين الآن أيضًا إدراج إبداعاتهم عبر المتجر الجديد الذي يمكن العثور عليه عبر دليل التطبيق أو الحساب ضمن ديسكورد.

وتتبع هذه التغييرات قرار الشركة بإعادة توجيه تطبيقها إلى الألعاب بعد محاولتها سابقًا تطوير نفسها إلى تطبيق دردشة عمومي أثناء جائحة فيروس كورونا.