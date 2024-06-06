خرائط جوجل تجري تغييرًا كبيرًا على الخصوصية

تغير خرائط جوجل طريقة تعاملها مع بيانات موقعك، إذ تخزن الشركة قريبًا بياناتك محليًا عبر جهازك بدلًا من نسخ بياناتك احتياطيًا عبر السحابة.

وفي رسالة بريد إلكتروني مرسلة إلى المستخدمين، تقول الشركة إن لديك حتى الأول من شهر ديسمبر لحفظ جميع رحلاتك عبر جهازك المحمول قبل أن تبدأ بحذف بياناتك القديمة.

وأعادت الشركة تسمية سجل المواقع إلى الجدول الزمني، وهي ميزة تتتبع مساراتك ورحلاتك بناءً على موقع هاتفك، مما يسمح لك بإعادة زيارة جميع الأماكن التي زرتها في الماضي.

وبدلًا من ربط المعلومات بحسابك في جوجل، فإن الشركة تربطها الآن بالأجهزة التي تستخدمها.

وأعلنت جوجل أول مرة هذا التغيير في شهر ديسمبر 2023 بصفته جزءًا من جهودها لزيادة الخصوصية.

وبدأت الشركة سابقًا بحذف المواقع من سجل المواقع وتحديث الخرائط لمنع وصول السلطات إلى سجل المواقع.

ويعني الانتقال إلى التخزين عبر الجهاز أيضًا أنك لن تتمكن بعد الآن من الوصول إلى الجدول الزمني من الويب في شهر ديسمبر.

وفي حال لم تشغل إعدادات الجدول الزمني الجديدة بحلول ذلك الوقت، فإن جوجل تحاول نقل آخر 90 يومًا من سجل سفرك إلى أول جهاز تستخدمه لتسجيل الدخول إلى حساب جوجل، وتحذف الشركة بعد ذلك أي بيانات أقدم من ذلك.

وفي حال كنت تريد الاستمرار باستخدام الجدول الزمني، فإنه يجب عليك فتح خرائط جوجل عبر جهازك المحمول والنقر على صورة حسابك في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة واختيار الجدول الزمني ومن ثم تحديد إذا كنت تريد الاحتفاظ ببيانات موقعك حتى تحذفها يدويًا أو مطالبة جوجل بحذفها تلقائيًا بعد 3 أشهر أو 18 شهرًا أو 36 شهرًا. وتخزن جوجل المعلومات التي تريد الاحتفاظ بها عبر جهازك.

وتدعي جوجل أن الخدمات السحابية آمنة، مع أن تخزين هذه البيانات عبر أجهزة المستخدمين يمنحهم تحكمًا أكبر. وتتاح هذه الميزة لمستخدمي أندرويد و iOS.