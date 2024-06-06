جوجل تعزز فائدة مساعد تدوين الملاحظات NotebookLM

أصدرت جوجل عدة ترقيات لبرنامج NotebookLM، مما جعله في متناول مستخدمين إضافيين حول العالم مع تحسين قدرة التطبيق على مساعدة المستخدمين في إجراء الأبحاث.

وفي مؤتمرها السنوي للمطورين Google I/O 2023 في العام الماضي، كشفت الشركة عن NotebookLM، وهو مساعد تدوين الملاحظات والبحث والكتابة المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

واستمرت أداة الذكاء الاصطناعي منذ ذلك الحين بالتطور، وحصلت سابقًا على ترقية إلى Gemini 1.5 Pro.

وأصبح الآن بإمكان المستخدمين تحميل موادهم إلى NotebookLM للحصول على المساعدة في محتواهم، مثل التلخيص والإجابة عن الأسئلة وحتى استخدام مساعد الذكاء الاصطناعي لتوليد محتوى جديد.

ويمكن الآن للمستخدمين تحميل شرائح جوجل وعناوين المواقع عبر الويب بصفتها مصادرًا، بالإضافة إلى مستندات جوجل وملفات PDF والملفات النصية المدعومة سابقًا.

ويعد خيار إضافة عناوين المواقع جديرًا بالملاحظة. وغالبًا ما تجد عند إجراء البحث مصادر عبر الإنترنت تقدم أفكارًا إضافية بخصوص الموضوع.

ويمكنك الآن استخدام أداة جوجل للإجابة عن الأسئلة المتعلقة بمحتوى صفحة الويب أو حتى تحويل صفحة الويب إلى دليل.

وبالإضافة إلى ذلك، يقدم NotebookLM الآن اقتباسات مضمّنة تشير إلى المصادر التي استمد منها الذكاء الاصطناعي ردوده.

ويساعدك هذا في التحقق من صحة الرد، وهو أمر مهم عند استخدام الأداة لتوليد نص جديد.

ونظرًا إلى الترقية إلى Gemini 1.5 Pro، التي أضافت إمكانات الوسائط المتعددة، يستطيع NotebookLM توليد إجابات بناءً على الصور والمخططات والرسوم البيانية في الشرائح أو المستندات.

وفي ردوده، يضيف NotebookLM اقتباسات للصور حتى يتمكن المستخدمون من استخدامها بصفتها دليلًا.

كما توفر ميزة Notebook Guide الجديدة للمستخدمين ملخصًا رفيع المستوى لجميع المصادر التي يدخلونها.

ويساعد هذا المستخدمين في إنشاء محتوى مفيد آخر، مثل جداول المحتويات وأدلة الدراسة والمستندات الموجزة والأسئلة الشائعة والجداول الزمنية.

وبالإضافة إلى المزايا الجديدة، أعلنت جوجل أنها توفر الإصدار المحدث من NotebookLM في 200 دولة ومنطقة حول العالم ويدعم أكثر من 100 لغة.

ويمكنك الوصول إلى NotebookLM إما من مختبرات جوجل Google Labs أو عن طريق زيارة موقع NotebookLM الإلكتروني.