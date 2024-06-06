جوجل تطلق تطبيق Gemini في المملكة المتحدة وأوروبا

أعلنت شركة جوجل إطلاق تطبيق الذكاء الاصطناعي Gemini لنظام أندرويد في مناطق جديدة حول العالم، إذ بدأت الشركة إتاحته في المملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي.

وكانت جوجل قد بدأت إطلاق التطبيق في الولايات المتحدة لمستخدمي نظام أندرويد في وقت سابق من هذا العام عندما أعادت تسميته من Bard إلى Gemini.

وفيما يتعلق بمستخدمي أجهزة iOS، فإن روبوت Gemini متاح في أجهزتهم كعلامة تبويب داخل تطبيق جوجل الرسمي.

وتجدر الإشارة إلى أن المستخدمين في المملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي سيحتاجون إلى الانتظار لبضعة أسابيع قبل وصول التطبيق إلى أجهزتهم، وفقًا لما ذكرته الشركة.

ويتطلب تشغيل تطبيق Gemini في نظام أندرويد وجود هاتف ذكي يحتوي على ذاكرة عشوائية لا يقل حجمها عن 2 جيجابايت، ويعمل بنظام أندرويد 10 فما أحدث.

ويهدف روبوت الدردشة Gemini إلى استبدال مساعد جوجل التقليدي Google Assistant في أجهزة أندرويد، لكنه لا يدعم عدة مزايا حتى الآن، مثل التحكم في الوسائط والتذكيرات والتحكم الصوتي في التطبيقات على نطاق واسع.

وبالإضافة إلى تطوير قدرات الذكاء الاصطناعي، أضافت جوجل الكثير من الخيارات إلى تطبيق Gemini مثل تشغيل الصوتيات من “يوتيوب ميوزيك”، وبدء التنقل تلقائيًا في الخرائط، وغيرها من الإضافات.

ووفقًا لصفحة الدعم المنشورة، يمكن تنزيل تطبيق Gemini لنظام أندرويد في أكثر من 150 دولة حول العالم حاليًا، ويدعم التطبيق 19 لغة مختلفة.

وكانت جوجل قد أعلنت حديثًا العديد من التحسينات في مساعدها الصوتي Gemini، وعرضت أمثلة للطريقة التي يساعد بها Gemini المستخدمين في تنفيذ المهام المعقدة، مثل التخطيط للرحلات عبر إنشاء جداول سفر مفصلة، وسحب معلومات الحجوزات الفندقية وتذاكر الطيران من “جيميل”.

ويمكن استخدام المزيد من القدرات المتطورة في التطبيق من خلال اشتراك مأجور تطلق عليه جوجل اسم Gemini Advanced، وتتيحه للراغبين في الاشتراك مقابل 20 دولارًا أمريكيًا.

ومع ذلك، يمكن تنزيل التطبيق مجانًا في أجهزة أندرويد المتوافقة لتجربة كافة المزايا المجانية التي يتيحها التطبيق دون مقابل، وهو يُعد بديلًا مثاليًا لتطبيق ChatGPT، نظرًا إلى كونه متوافقًا بنحو أكبر مع نظام أندرويد وتطبيقاته الأساسية.