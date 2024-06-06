جوجل تستحوذ على شركة Cameyo لتشغيل تطبيقات ويندوز في ChromeOS

أعلنت شركة جوجل استحواذها على شركة Cameyo المتخصصة في البرمجيات الافتراضية، وفقًا لبيان رسمي صادر عن الشركة.

وكانت جوجل قد تعاونت مع Cameyo العام الماضي لتقديم تجربة تطبيقات افتراضية لتطبيقات ويندوز في نظام ChromeOS.

وصرح روب هينشو، الشريك المؤسس ومدير التسويق في Cameyo، بأن “هذا الاستحواذ سيؤدي إلى إدماج أعمق للتطبيقات الافتراضية في ChromeOS”، مضيفًا أن ذلك سيُحسن تجربة المستخدم النهائي، ويسهل على مديري تكنولوجيا المعلومات المعنيين نشر هذه التطبيقات للمستخدمين.

وتتيح Cameyo تقنية تسليم التطبيقات الافتراضية (Virtual Application Delivery) للشركات إمكانية تشغيل تطبيقات ويندوز الافتراضية في ChromeOS عبر المتصفح دون الحاجة إلى نظام ويندوز كامل، مما يجعل التطبيقات تعمل على ChromeOS داخل متصفح كروم بجانب تطبيقات الويب الأخرى.

ومن الجدير بالذكر أن شركة Cameyo تقدم حلولًا للحوسبة السحابية الافتراضية، وتركز على توفير منصة تمكّن المستخدمين من تشغيل تطبيقات سطح المكتب التقليدية عبر الإنترنت، دون الحاجة إلى تثبيتها محليًا في أجهزة الحاسوب. وتعمل منصتها على تحويل التطبيقات التقليدية إلى تطبيقات سحابية يمكن الوصول إليها من أي متصفح ويب، مما يسهل الوصول إلى التطبيقات من أي جهاز، وفي أي مكان.

وتُعد حلول Cameyo مفيدة للشركات التي ترغب في تبسيط إدارة التطبيقات، وتقليل تكاليف البنية التحتية، وتحسين الأمان.

وتسعى جوجل إلى جذب المزيد من الشركات للاعتماد على ChromeOS بدلًا من ويندوز، خاصة مع تحسين دعم التطبيقات الافتراضية من Cameyo.

وركزت جوجل خلال السنوات الأخيرة على الترويج لأجهزة كروم بوك المحمولة في قطاعي التعليم والأعمال، وأظهرت التقديرات الأخيرة أن 80% من شحنات أجهزة كروم بوك موجهة إلى السوق الأمريكية، وبالتحديد إلى قطاع التعليم.