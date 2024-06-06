جوجل تجلب الذكاء الاصطناعي إلى البنية التحتية العامة

يهدف برنامج الشركات الناشئة من جوجل إلى جلب تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي إلى القطاع العام.

وعلى مدار 12 أسبوعًا، تسترشد الشركات الناشئة في البرنامج من خلال منهج الذكاء الاصطناعي الذي طوره فريق People+ AI Research وتشارك في ورش عمل متقدمة للمبيعات والدخول إلى السوق.

ويوفر البرنامج الجديد المسمى “أكاديمية الذكاء الاصطناعي للشركات الناشئة من جوجل: البنية التحتية الأمريكية” للمشاركين تدريبًا عمليًا على يد خبراء الذكاء الاصطناعي وغيره من أنواع الدعم للشركات التي تعمل على حل المشكلات في مجالات، مثل الزراعة والطاقة والتعليم والسلامة العامة والرعاية الصحية والاتصالات والنقل والتنمية الحضرية والمزيد.

وتستطيع الشركات الناشئة أيضًا الوصول إلى الأشخاص المؤثرين في الصناعة، والاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي من جوجل في أثناء بناء شبكة المعارف.

وتصبح الشركات الناشئة التي تتخرج من البرنامج بعد ذلك جزءًا من مجتمع الخريجين الذي يضم شركات أخرى تركز على البنية التحتية، مثل JustAir العاملة في مجال رصد تلوث الهواء عن طريق الذكاء الاصطناعي، و Cambio العاملة في مجال إزالة الكربون من العقارات التجارية، و Sensagrate العاملة على تقليل الوفيات الناجمة عن حوادث المرور.

وتقول جوجل إنها تختار الشركات الناشئة التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لتعزيز الإنتاجية وحل المشكلات عبر مجموعة من الصناعات، ويشمل ذلك الزراعة والطاقة والتعليم والسلامة العامة والرعاية الصحية والاتصالات والنقل والتنمية الحضرية والوقاية من الكوارث والبيئة والاستدامة والتصنيع الذكي والخدمات اللوجستية وإدارة المياه وتنمية القوى العاملة والفرصة الاقتصادية.

وينصب الكثير من التركيز على شركات الذكاء الاصطناعي التي تبني النماذج والأدوات والواجهات للعمل مع الذكاء الاصطناعي، فإن جوجل تعتقد أن التركيز على استخدامات العالم الحقيقي للتكنولوجيا قد يؤثر في المجتمعات على المستوى المحلي ومستوى الولاية والمستوى الوطني.

وتشجع الشركة الشركات الناشئة على التقديم حتى لو لم تكن تركز مباشرةً على هذه الصناعات، ويكفي أن تكون الشركات الناشئة تعمل بأي نوع من الأنواع على إنشاء خدمات عامة فعالة وعادلة.