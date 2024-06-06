القيمة السوقية لإنفيديا تتجاوز 3 تريليونات دولار متفوقة على آبل

شهدت أسهم شركة إنفيديا ارتفاعاً بنسبة بلغت 5% يوم الأربعاء، لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، مما رفع القيمة السوقية للشركة إلى أكثر من 3 تريليونات دولار، وجعلها ثالث شركة تحقق هذا الإنجاز بعد شركتي آبل ومايكروسوفت.

وتجاوزت القيمة السوقية لإنفيديا لمدة وجيزة شركة آبل لتصبح الشركة الثانية الكبرى المدرجة في سوق الأسهم الأمريكية، في حين حافظت مايكروسوفت على صدارتها حتى الآن. وجاء هذا الارتفاع وسط زيادة عامة في أسهم الشركات التقنية.

وتُعد شركة إنفيديا من كبرى الشركات التقنية التي استفادت من ثورة الذكاء الاصطناعي التي انطلقت نهاية عام 2022 مع إطلاق شركة OpenAI روبوت ChatGPT.

وارتفعت أسهم إنفيديا بما يزيد على 140% هذا العام، وبنسبة قدرها 200% خلال العام الماضي، علمًا أيضًا بأن أسهمها زادت بنسبة تتجاوز 3,300% خلال السنوات الخمس الماضية متجاوزة كافة الشركات الكبرى المدرجة في سوق الأسهم الأمريكية.

وجاء الارتفاع في أسهم إنفيديا بعد إعلان رئيسها التنفيذي، جنسن هوانغ، إصدار نسخة عالية الأداء من رقاقة الذكاء الاصطناعي Blackwell تُدعى Blackwell Ultra في عام 2025، بالإضافة إلى رقاقة جديدة أخرى للذكاء الاصطناعي تُدعى Rubin في عام 2026، مع إطلاق نسخة محسّنة منها باسم Rubin Ultra في عام 2027.

وتُعد إنفيديا المورّد الرئيسي للرقاقات المستخدمة في مراكز البيانات من أجل تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي وتدريبها وتشغيلها، وتعتمد عليها شركات مثل أمازون ومايكروسوفت وميتا وجوجل وغيرها.

وتواجه إنفيديا منافسة من شركات أخرى مثل إنتل و AMD اللتين تقدمان رقاقات مخصصة للذكاء الاصطناعي، كما تواجه الشركة أيضًا منافسة متزايدة من عملائها، إذ تسعى شركات مثل أمازون وجوجل ومايكروسوفت إلى تطوير رقاقاتها الخاصة للتخلص من اعتمادها على رقاقات إنفيديا.