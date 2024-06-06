أفضل محركات البحث الآمنة للأطفال 

يحب الأطفال استكشاف الإنترنت وتعلم كيفية البحث عن معلومات جديدة، لكن محركات البحث لا توفر بيئة مثالية للأطفال، ففي كثير من الأحيان تظهر إعلانات غير مناسبة لهم، كما يمكن أن تظهر نتائج بحث غير مناسبة، وهُنا يأتي دور محركات البحث المخصصة للأطفال. فقد صُممت هذه المحركات لتوفير بيئة آمنة على الإنترنت ليتمكن الأطفال من البحث واستكشاف الإنترنت دون مواجهة مشكلات متعلقة بالتعرض للمحتوى غير المناسب أو انتهاكات الخصوصية.

تمتاز محركات البحث المخصصة للأطفال بتصفية المحتوى غير المناسب للمشاهدين الصغار، وتعتمد على تقنية متقدمة لحظر مواقع الويب والصور ومقاطع الفيديو غير المناسبة من نتائج البحث. وهذا يعني أن الأطفال لا يرون سوى نتائج البحث المناسبة لأعمارهم عند البحث عن شيء ما. وتوفر بعض محركات البحث هذه أيضًا موارد تعليمية ممتعة؛ مما يجعل التعلم عبر الإنترنت تجربة ممتعة وآمنة للأطفال.

في هذا المقال، سنذكر 5 من أفضل محركات البحث المخصصة للأطفال التي يمكن للآباء السماح لأطفالهم باستخدامها دون القلق من التعرض لمحتوى غير مناسب، وسنذكر أيضًا أهم المزايا الرئيسية التي يجب البحث عنها عند اختيار محركات البحث الآمنة للأطفال.

أولًا: ما المزايا الرئيسية لمحركات البحث الآمنة للأطفال؟

عند اختيار محرك بحث مخصص للأطفال، من المهم البحث عن هذه المزايا الرئيسية الأربعة التي تجعله آمنًا ومناسبًا للمستخدمين الصغار:

تصفية المحتوى: تحتوي محركات البحث الملائمة للأطفال على أدوات خاصة تمنع ظهور المحتوى غير المناسب في نتائج البحث. وهذا يعني أن الأطفال يمكنهم استكشاف الموضوعات التي يهتمون بها دون مشاهدة أي شيء لا ينبغي لهم رؤيته. حماية الخصوصية: يُعد الحفاظ على أمان المعلومات الشخصية أمرًا مهمًا، وقد صُممت محركات البحث المخصصة للأطفال لحماية الخصوصية؛ مما يعني أنها لا تجمع أو تشارك تفاصيل شخصية عن الأطفال الذين يستخدمونها. وبهذه الطريقة، يمكن للوالدين أن يطمئنوا إلى أن معلومات أطفالهم آمنة. الموارد التعليمية: بالإضافة إلى عمليات البحث، تأتي محركات البحث المخصصة للأطفال مليئة بمواد تعليمية وألعاب مسلية بهدف تحويل تجربة البحث عن المعلومات إلى تجربة ممتعة وتعليمية؛ مما يساعد الأطفال في تعلم أشياء جديدة في مساحة آمنة عبر الإنترنت. سهولة الاستخدام: نظرًا إلى أن محركات البحث هذه مصممة للأطفال، فيجب أن تكون سهلة الاستخدام وتتضمن أزرارًا كبيرة ويمكن التنقل عبر صفحاتها بسهولة، ويمكن للأطفال البحث والعثور على ما يحتاجون إليه دون الحاجة إلى الكثير من المساعدة من البالغين.

ثانيًا: أفضل محركات البحث الآمنة للأطفال:

إليك 5 من أفضل محركات البحث الآمنة للأطفال:

1- محرك البحث Kiddle:

يُعد Kiddle من أفضل محركات البحث للأطفال، ويستخدم مزية البحث الآمن من جوجل (Google Safe Search) ولكنه يعزز الأمان أكثر عن طريق التصفية الإضافية لنتائج البحث؛ لضمان أن جميع النتائج مناسبة للأطفال.

يصنف Kiddle نتائج البحث حسب العمر، حيث تكون النتائج الأولى بسيطة وسهلة القراءة وتستهدف الأطفال، يليها محتوى أكثر شمولًا يناسب الآباء أو المعلمين. وتتميز واجهة هذا المحرك بأنها ملونة وجذابة للأطفال وسهلة الاستخدام.

2- محرك البحث KidzSearch:

يستفيد KidzSearch من مزية البحث الآمن من جوجل (Google Safe Search) لتزويد الأطفال بتجربة بحث آمنة عبر الإنترنت. وبالإضافة إلى تصفية المحتوى غير المناسب، فإنه يسمح بالوصول إلى الألعاب التعليمية ومقاطع الفيديو التعليمية.

يهدف KidzSearch إلى تشجيع الأطفال على التعلم واستكشاف الإنترنت في بيئة آمنة، ويتوفر منه أيضًا تطبيق للجوال، مما يجعله متاحًا على الأجهزة المختلفة.

Safe Search Kids هو محرك بحث يدعم مزية البحث الآمن من جوجل (Google Safe Search) ويُعدّ بمنزلة أداة أمان شاملة عبر الإنترنت تتضمن نتائج بحث مناسبة للأطفال وموارد تعليمية ومقالات عن السلامة في أثناء استخدام الإنترنت.

صُمم محرك البحث هذا لضمان أن جميع المحتويات التي يمكن الوصول إليها مناسبة للأطفال؛ مما يجعله خيارًا موثوقًا للآباء والمعلمين. بالإضافة إلى ذلك، يوفر Safe Search Kids نصائح وموارد حول الطرق الآمنة لاستخدام الإنترنت.

4- محرك البحث Duck Duck Go:

مع أن Duck Duck Go ليس محرك بحث مصممًا خصوصًا للأطفال، فإنه يوفر مزايا تجعله مناسبًا للاستخدام العائلي، مثل: مرشح البحث الآمن الذي يمنع المحتوى المخصص للبالغين من الظهور في نتائج البحث. ويركز هذا المحرك بنحو أساسي في الخصوصية، ولا يتعقب المستخدمين أو عمليات البحث الخاصة بهم؛ مما يوفر تجربة تصفح أكثر أمانًا وخصوصية مقارنةً بالعديد من محركات البحث الأخرى. ويُعدّ محرك البحث هذا مثاليًا للأطفال والمراهقين الذين تزيد أعمارهم على 12 عامًا.

5- محرك البحث Swiggle:

يستهدف Swiggle الأطفال الصغار ويقدم تجربة تصفح آمنة تركز في المحتوى التعليمي. ويُصفي نتائج البحث لإزالة المحتوى غير المناسب ويوفر روابط للموارد التعليمية.

يتضمن هذا المحرك واجهة جذابة للأطفال، تحتوي على أزرار كبيرة وسهلة التنقل، ويوفر Swiggle أيضًا أداة آمنة للبحث عن الصور؛ مما يسهل للأطفال العثور على صور مناسبة لهم.