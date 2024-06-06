آبل تتعهد رسميًا بتحديث هواتف آيفون لمدة قدرها 5 سنوات على الأقل

أعلنت آبل لأول مرة التزامها بتحديث هواتف آيفون لمدة لا تقل عن 5 سنوات، وفقًا لما جاء في وثيقة تنظيمية حكومية بناءً على قانون جديد في المملكة المتحدة.

وسابقًا، كانت شركة آبل متحفظة بشأن تحديد مدة زمنية محددة لدعم أجهزتها بالتحديثات والإصلاحات الأمنية.

وبحسب الوثيقة، فقد تعهدت الشركة بدعم أحدث إصدارات من هواتف آيفون (آيفون 15) لمدة لا تقل عن 5 سنوات بدايةً من تاريخ إصداره، وينصب التركيز الأساسي على تحديثات الأمان.

واستنادًا إلى ما جاء في الوثيقة، فإن مدة التحديثات التي تقدمها آبل تبدو أقل من مدة التحديثات التي توفرها حديثًا شركات مثل جوجل وسامسونج، التي باتت توفر ما يصل إلى 7 سنوات من الترقيات السنوية لنظام أندرويد مع التحديثات الأمنية لأجهزتها الرائدة المرتفعة الثمن.

ومن الجدير بالذكر أن آبل تقدم بالفعل تحديثات أمنية لأجهزتها لأكثر من 5 سنوات، وقد تلقت بعض هواتف آيفون تحديثات أمنية لمدة تصل إلى 6 سنوات أو أكثر من تاريخ إصدارها، وهو دعم أطول بكثير مما تتلقاه الغالبية العظمى من الأجهزة العاملة بنظام أندرويد.

وعُرفت أجهزة آبل بطول مدة الاستخدام والدعم. على سبيل المثال: أصدرت آبل تحديث أمان لهاتف آيفون 6s في شهر مارس الماضي، وهو هاتف أصدرته الشركة منذ 9 سنوات تقريبًا.

ومن المتوقع أن تعلن آبل إطالة مدة دعم هواتف آيفون المستقبلية بالتحديثات لتصل إلى 7 سنوات من أجل مجاراة المنافسين.