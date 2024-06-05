eBay تطلق أداة ذكاء اصطناعي لتحسين صور المنتج

تتيح أحدث مزايا الذكاء الاصطناعي من eBay للبائعين استبدال خلفيات الصور بخلفيات مولدة بالذكاء الاصطناعي.

وتتاح الأداة الآن لمستخدمي iOS في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا. ومن المفترض طرحها تدريجيًا لمستخدمي أندرويد خلال الأشهر المقبلة.

وعلى خطى أمازون وجوجل، أعلنت شركة التجارة الإلكترونية إطلاق أداة تحسين الخلفية الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وتزيل الأداة تلقائيًا خلفيات الصور وتستبدلها بخلفية من اختيارك، مثل وضع المنتج على سطح طاولة أو خلفية ملونة تعكس علامتك التجارية المحددة.

وأصدرت أمازون وجوجل أدوات مماثلة للمعلنين في العام الماضي، مما سمح للعلامات التجارية بالاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي لتوليد صور منتجات جديدة.

وتستطيع أداة تحسين الخلفية من eBay إفادة البائعين الذين يفتقرون إلى المعدات أو المهارات اللازمة لالتقاط صور ذات مظهر احترافي أو صور عالية الجودة.

وتتيح أداة تحسين الخلفية المستندة إلى الذكاء الاصطناعي لبائعي eBay إزالة الخلفية من صورة قائمة المنتجات الحالية، مع ترك العنصر الذي يبيعونه فقط ووضع هذا العنصر في خلفية جديدة مولدة بالذكاء الاصطناعي مختارة من بين مجموعة متنوعة من المشاهد والموضوعات.

ويتمتع بائعو eBay بالقدرة على إزالة خلفيات الصور تلقائيًا واستبدالها بخلفية بيضاء نظيفة منذ عام 2020 بالاعتماد على تقنية الرؤية الحاسوبية.

وتعتمد ميزة الذكاء الاصطناعي الجديدة على نموذج Stable Diffusion المفتوح المصدر. ويأتي الإعلان بعد عام من تقديم eBay لميزة ذكاء اصطناعي تولد عناوين وأوصافًا لقائمة المنتجات.

وقالت الشركة إنها تعتزم تحسين نماذج التوليد المرئي في العام المقبل بناءً على تعليقات البائعين والعملاء.

وأدمجت eBay إرشادات المستخدم في عملية الإدراج لتذكير البائعين بالتحقق من دقة الصور التي يختارونها، وتذكيرهم بالشفافية بخصوص دور الذكاء الاصطناعي عند الاقتضاء.

وفي شهر ديسمبر 2023، أصدرت الشركة ميزة جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي تتيح للبائعين صياغة منشورات وسائل التواصل الاجتماعي بنقرة زر واحدة.

وطرحت eBay في شهر سبتمبر 2023 ما أسمته حل قائمة البائعين السحري، وهو حل يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل وبحث واستقراء التفاصيل بخصوص القوائم من كمية صغيرة من البيانات المقدمة من البائع، ويشمل ذلك الصور.

ومن خلال الصورة، يمكن لتقنية الذكاء الاصطناعي كتابة العناوين والأوصاف وإضافة معلومات حيوية، تشمل تاريخ إصدار المنتج والفئة التفصيلية والفئة الفرعية، مع إدماجها في تقنية eBay الأخرى لاقتراح سعر القائمة وتكلفة الشحن.