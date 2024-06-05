يوتيوب تختبر توليد الخلفيات بالذكاء الاصطناعي

أعلنت يوتيوب اختبار أداة جديدة تدعى “Dream Screen” مع مجموعة صغيرة من صنّاع المحتوى في بعض البلدان، وتستخدم هذه الميزة التجريبية الذكاء الاصطناعي لتوليد صور ومقاطع فيديو في الخلفية، ويمكن استخدامها في مقاطع الفيديو القصيرة “شورتس Shorts”.

وأوضحت يوتيوب في مستند دعم يشرح كيفية توليد الخلفيات المخصصة أن “Dream Screen” هي ميزة تجريبية تُنتج صورًا ومقاطع فيديو فريدة بناءً على الأوامر النصية.

ويستطيع صنّاع المحتوى استخدام الأداة للحصول على خلفيات مخصصة عبر كتابة أفكارهم في الأداة الموجودة في تطبيق يوتيوب. على سبيل المثال، يمكن الحصول على خلفية فريدة مولّدة بالذكاء الاصطناعي في صورة بستان من الزهور أو مسبح فندق فاخر في جزيرة استوائية، وغير ذلك. ويكفي كتابة الأفكار في الأداة لتوليدها مباشرةً، ويمكن الحصول على خلفية قريبة من الخيال بإضافة المزيد من التفاصيل إلى المطالبات النصية التي يدخلها المستخدمون.

وتدعم حاليًا ميزة “Dream Screen” المطالبات النصية باللغة الإنجليزية فقط. وتحذر يوتيوب من أن المحتوى المُنتَج بالذكاء الاصطناعي قد يتضمن بعض الأخطاء أحيانًا، وأن صنّاع المحتوى هم المسؤولون عن المحتوى الذي ينتجونه وينشرونه باستخدام هذه الأداة.

ولم تحدد الشركة أي تاريخ لإطلاق هذه الميزة رسميًا، لكنها ذكرت أن ميزة “Dream Screen” ستصبح متاحة لمزيد من صناع المحتوى في وقت لاحق من هذا العام. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود يوتيوب لإتاحة مزايا تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

وفي الآونة الأخيرة، بدأت يوتيوب اختبار ميزة تُدعى “Dream Track” التي تتيح توليد مقاطع صوتية مدتها 30 ثانية لمقاطع الفيديو القصيرة.

وفي العام الماضي، أضافت يوتيوب ميزة توليد الصور بالذكاء الاصطناعي إلى تطبيق بث الصوتيات “ميوزيك” لإنشاء صور فنية مخصصة لقوائم التشغيل، كما تختبر حاليًا إتاحة مساعد ذكاء اصطناعي لتلخيص مقاطع الفيديو والإجابة عن الأسئلة التي تخصها.