ميتا تجلب ترقيات جديدة إلى نظارة كويست 3

قالت ميتا في بيان صحفي إن نظارة الرأس كويست 3، إلى جانب النماذج القديمة، مثل كويست 2 و كويست برو، تحصل على تحديثات جديدة للمزايا تستهدف الخدمات الشعبية عبر المنصة.

ويبلغ عمر كويست 3 ما يقرب من تسعة أشهر، مع الأخذ في الحسبان إيقاع تحديثات البرامج منذ ظهور نظارة الرأس أول مرة.

وازدادت نقاط قوة كويست 3 مقارنةً بالسابق، ويشمل ذلك تجربة العبور المفصلة وزمن الاستجابة القصير.

ووفقًا لدراسة أجرتها جامعة فيكتوريا في كندا، فإن اللياقة البدنية في الواقع الافتراضي هي بفعالية أنشطة القلب والأوعية الدموية الشائعة، مثل الجري والملاكمة، نفسها في الواقع.

ويحصل Supernatural على ترقية جديدة للواقع المختلط تتيح للاعبين ممارسة الرياضة مع مدرب رقمي بالحجم الطبيعي بجانبهم، مما يحفز اللاعبين أثناء تجربة التمرين في الواقع الافتراضي.

ويعد Supernatural بمنزلة تطبيق اللياقة البدنية الشعبي عبر متجر كويست.

وتوفر ميتا أيضًا دعمًا لمنصات البث داخل تطبيق المتصفح، مما يسمح للمستخدم بتسجيل الدخول إلى حسابه ومشاهدة البرامج المتلفزة والأفلام بدقة عالية.

وعلى غرار تجارب مشاهدة الواقع الافتراضي الأخرى، يمكنك الاختيار بين مشغل فيديو بشاشة مسطحة أو شاشة منحنية بعيدة المدى، بطريقة تشابه طريقة مشاهدة الأفلام في المسرح.

وأصدرت Beat Saber قائمة التشغيل المجانية OST7 المتضمنة 5 مسارات جديدة، وتجلب المسارات الجديدة الطاقة المحفزة للتمرين نفسها المتوقعة من Beat Sabre، وهي مجانية للتشغيل.

ويتيح لك التحديث الجديد النقر على زر جديد عبر معصمك لاستدعاء القائمة. وتعد إصلاحات العبور حصرية حاليًا لنظارة كويست 3، وتقول ميتا إنها تطرحها ببطء.

وتقول ميتا إن النظارة تتمتع الآن بصوت خلفي مناسب لأداء مهام متعددة. وجاء في البيان الصحفي: “يمكنك الآن تشغيل تطبيق ثنائي الأبعاد، مثل المتصفح، وتشغيل الموسيقى أو الفيديو، وتصغير التطبيق دون إيقاف التشغيل مؤقتًا تلقائيًا”.

وتصل أزرار المعصم وصوت الخلفية إلى كويست 2 وكويست برو أيضًا.

ويشير البيان الصحفي إلى تحديثات صغيرة، مثل إخفاء أي تطبيق في مكتبتك للحصول على عرض واضح، وتعرف النوافذ والأبواب والطاولات والأرائك والأسرة والشاشات في غرفتك الواقعية تلقائيًا لتحسين الواقعية لألعاب وتطبيقات الواقع المختلط، ومزامنة الصور ومقاطع الفيديو من نظارة الرأس إلى معرض الويب.

ويبدو أن استنزاف الطاقة في وضع الخمول يتحسن، إذ هناك خيار جديد لوضع السكون في قائمة زر الطاقة يسمح بتحديث نظارة كويست في الخلفية طالما أنها متصلة بمصدر الطاقة.

وضمن البيان الصحفي، أكدت ميتا أيضًا استضافة Meta Connect يومي 25 و 26 سبتمبر في مقرها الرئيسي في مينلو بارك، وهو توقيت مماثل لحدث العام الماضي.