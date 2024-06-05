مايكروسوفت تعلن إصدارًا تجريبيًا لنظام ويندوز 10

أعادت مايكروسوفت فتح القناة التجريبية لنظام التشغيل ويندوز 10 وتطالب مشتركي برنامج ويندوز إنسايدر بالانضمام لتلقي إصدار تجريبي جديد في الأسابيع المقبلة.

ويأتي هذا الإعلان بعد ثلاث سنوات من طرح الإصدار الأخير من ويندوز 10 لمشتركي برنامج ويندوز إنسايدر في قنوات Beta و Release Preview.

ويجب على مشتركي برنامج ويندوز إنسايدر لنظام التشغيل ويندوز 10 المتحمسين لاختبار المزايا الجديدة بمجرد توفرها الانضمام إلى قناة Beta.

وقالت مايكروسوفت: “من أجل جلب مزايا جديدة وتحسينات لنظام التشغيل ويندوز 10 حسب الحاجة، نحتاج إلى مكان لتطوير المزايا النشطة بالتعاون مع مشتركي برنامج ويندوز إنسايدر”.

وأضافت: “نفتح قناة Beta لمشتركي برنامج ويندوز إنسايدر الذين يستخدمون حاليًا ويندوز 10. يسمح لنا هذا الأمر بتجربة مزايا جديدة لنظام التشغيل ويندوز 10 مع مشتركي برنامج ويندوز إنسايدر قبل إصدارها لجميع عملاء ويندوز 10”.

وأوضحت الشركة أنها لن تحدث تلقائيًا أجهزة مشتركي برنامج ويندوز إنسايدر المنضمين إلى قناة Beta إلى ويندوز 11 حتى إذا كانت تستوفي الحد الأدنى من متطلبات النظام، وتظل الترقية إلى ويندوز 11 خيارًا.

ويؤدي التبديل إلى قنوات Canary أو Dev إلى ترقية جهاز الحاسوب إلى الإصدار الحديث من ويندوز 11 المتاح لهذه القنوات.

ولدى المستخدمين مدة وجيزة للعودة إلى نظام التشغيل ويندوز 10، وأوضحت مايكروسوفت أن العودة إلى قناة Beta أو نظام التشغيل ويندوز 10 تتطلب تثبيتًا جديدًا.

ومن ناحية أخرى، لن يتمكن المستخدمون الذين لا يستوفون متطلبات نظام ويندوز 11 التبديل إلى قنوات Canary أو Dev، إذ إن هذه القنوات مخصصة حصريًا لإصدارات المعاينة لنظام التشغيل ويندوز 11.

ويستطيع مشتركو برنامج ويندوز إنسايدر المشتركون في قناة Beta الراغبون في أن يكونوا أول من يحصل على المزايا المطروحة تدريجيًا تشغيل مفتاح التبديل؛ للحصول على التحديثات الأخيرة.

ويستمر الإصدار الأخير من نظام التشغيل ويندوز 10 المسمى 22H2 بتلقي التحديثات الأمنية الشهرية حتى تاريخ 14 من أكتوبر 2025، عندما يصل ويندوز 10 إلى نهاية الدعم.

وتوقف مايكروسوفت في شهر أكتوبر من عام 2025 دعم نظام التشغيل ويندوز 10 لغالبية مستخدمي أجهزة الحواسيب، مما يعني عدم وجود دعم تقني أو تحديثات أمنية إلا إذا قررت الدفع مقابلها.

ولتشجيع التبني، فإن الغالبية العظمى من عمليات تطوير ويندوز الجديدة ترتبط بنظام ويندوز 11.

ويُظهر استطلاع Valve في شهر مايو 2024 أن أكثر من 50 في المئة من أجهزة حواسيب ويندوز لا تزال تعمل بنظام التشغيل ويندوز 10، في حين تُظهر إحصائيات حصة سوق ويندوز في StatCounter مقدار 68 في المئة.