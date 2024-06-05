لعبة كرة القدم UFL تطلق النسخة التجريبية المفتوحة

أعلنت Strikerz عزمها إطلاق الإصدار التجريبي المفتوح للعبة كرة القدم المجانية القادمة UFL.

ومن المفترض تشغيل النسخة التجريبية في المدة بين 7 يونيو و 9 يونيو حصريًا عبر PlayStation 5 و Xbox Series X و Xbox Series S، وتتاح اللعبة حاليًا للتنزيل.

وتقول Strikerz إنها تخطط لإدماج التعليقات من الاختبار التجريبي المفتوح في تطوير اللعبة في المستقبل.

ومن المفترض طرح الإصدار العالمي من لعبة كرة القدم UFL في وقت ما في عام 2024.

وقال يوجين ناشيلوف، الرئيس التنفيذي لشركة Strikerz، في بيان: “يسعدنا أن نعلن أن اللاعبين في جميع أنحاء العالم قادرون على تجربة UFL مباشرةً في شهر يونيو”.

وأضاف: “يُعد هذا الحدث علامة فارقة في رحلتنا، مما يسمح لنا بجمع التعليقات من مجتمعنا وتحسين اللعبة، إذ نهدف إلى تقديم تجربة ألعاب لا مثيل لها عند إطلاقها في وقت لاحق من هذا العام”.

وأعلنت Strikerz أول مرة UFL منذ عدة سنوات عندما كانت اللعبة في مرحلة التطوير المبكر.

وكشفت الشركة تفاصيل إضافية بخصوص تمويل اللعبة في شهر ديسمبر الماضي، ويشمل ذلك أن أحد مستثمريها هو نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، إذ ساهم رونالدو في تطوير اللعبة بنشاط.

وأصبح نجم نادي النصر السعودي مستثمرًا في اللعبة التي ابتكرها اللاعبون والتي تركز على أسلوب عادل يعتمد على مهارة الاعبين.

وخلال النسخة التجريبية المفتوحة، يمكن للاعبين اللعب بالوضع الرئيسي عبر الإنترنت بالإضافة إلى وضع المباراة المحلية دون اتصال بالإنترنت.

وفي الوضع عبر الإنترنت، يجب على اللاعبين إنشاء فرق كرة القدم من قائمة من المحترفين المرخصين، ويشمل ذلك رونالدو نفسه.

ويستخدم اللاعبون الموارد المكتسبة من انتصاراتهم لتعزيز فرقهم في المباريات المستقبلية.

وتطلق UFL على نفسها اسم “تجربة كرة القدم العادلة القائمة على المهارات”، إذ تكافئ البراعة التكتيكية وفهم كرة القدم.