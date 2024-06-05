تكنو تطلق مساعد الذكاء الاصطناعي Ella-GPT

أعلنت شركة تكنو إطلاق مساعد الذكاء الاصطناعي الجديد Ella-GPT لمستخدمي سلسلة هواتف Camon 30 من أجل تحسين تجربة المستخدم.

ويمكن الآن لمستخدمي هواتف Camon 30 الوصول إلى الوظائف المتقدمة التي يتيحها مساعد Ella-GPT، وتزعم الشركة أنه يعمل على تحويل الهاتف الذكي من جهاز بسيط إلى جهاز متعدد الاستخدامات بمساعدة الذكاء الاصطناعي.

وكانت الشركة قد أطلقت مساعدها الذكي Ella-GPT أول مرة لهاتف Phantom V Flip 5G، وهو أحد الهواتف الراقية القابلة للطي التي طرحتها الشركة في وقتٍ سابق.

ويمكن للمساعد الذكي التعامل مع مجموعة واسعة من المهام، مثل تقديم الإجابات السريعة والترجمة الفورية والتحكم في الأجهزة عبر الأوامر الصوتية وإدارة المهام اليومية وتوليد النصوص للمساعدة في كتابة الرسائل والبريد الإلكتروني، وغيرها من المهام التي تساعد في تعزيز تجربة المستخدمين ورفع الإنتاجية.

وقالت الشركة إن المساعد الذكي يدعم أكثر من 70 لغة مختلفة، ويتكيف مع مختلف المواقف، ويوفر مساعدة شخصية مخصصة لاحتياجات كل مستخدم، وهو معتمد بالأساس على نموذج GPT-3.5 من شركة OpenAI.

وتتيح الشركة أيضًا للمستخدمين ميزة Ask AI التي تساعد المستخدمين في صياغة نصوص جذابة، والتحقق من الأخطاء النحوية، وتحسين التصفح بالتكامل مع متصفح كروم.

وفي تطبيق الملاحظات Notepad، أضافت الشركة ميزة AI Generate لمساعدة المستخدمين في إنشاء صور وأعمال فنية فريدة من رسومات ومخططات بسيطة.

وتضم سلسلة Camon 30 من شركة تكنو 4 إصدارات بمواصفات مختلفة وأسعار متفاوتة، وقد طرحتها الشركة للمستهلكين حديثًا على نطاق عالمي، وهي متاحة في دول الشرق الأوسط.