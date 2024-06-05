أهم 5 تحديثات مُتوقع إعلانها في مؤتمر WWDC 2024 

سينطلق مؤتمر المطورين العالمي لشركة آبل WWDC 2024 في غضون أسبوع، وستُعلن آبل خلاله العديد من التحديثات الكبيرة في أنظمة تشغيل أجهزتها. وهناك الكثير من الشائعات والتسريبات حول إعلان مجموعة واسعة من مزايا الذكاء الاصطناعي القادمة إلى آيفون ولكن هذا ليس كل ما ستعلنه آبل في هذا المؤتمر، فهناك العديد من التحديثات الأخرى التي ستُعلنها.

وفيما يلي سنذكر أبرز التحديثات المُتوقع أن تُعلنها شركة آبل الأسبوع المُقبل خلال مؤتمر WWDC 2024:

1- مجموعة واسعة من مزايا الذكاء الاصطناعي:

سيكون التركيز الرئيسي لشركة آبل خلال مؤتمر WWDC 2024 في الذكاء الاصطناعي، ففي الوقت الحالي بدأت عمالقة التكنولوجيا المنافسة لآبل مثل: جوجل وسامسونج بإدماج مزايا الذكاء الاصطناعي في هواتفها الذكية بطرق مختلفة، وأضافت مزايا لتعزيز تجربة استخدام هواتفها الذكية مثل: إمكانية إنشاء الخلفيات بالذكاء الاصطناعي وتحرير الصور باحترافية وتلخيص النصوص وترجمة المكالمات وغير ذلك.

من أبرز مزايا الذكاء الاصطناعي التي ترددت شائعات عن قدومها إلى هواتف آيفون: مزية تحرير الصور التي تساعد في إزالة العناصر غير المرغوب فيها، ومزية نسخ المذكرات الصوتية، والردود المقترحة في رسائل البريد الإلكتروني وفي تطبيق الرسائل، والرموز التعبيرية المخصصة التي تولّد تلقائيًا بناءً على محتوى الرسالة، وتلخيص النصوص، وقوائم التشغيل المُنشأة بواسطة الذكاء الاصطناعي في تطبيق Apple Music وغير ذلك.

يمكن أن يُحسّن الذكاء الاصطناعي أيضًا عمليات البحث في متصفح سفاري، وقد يُحسن سرعة عمليات البحث باستخدام أداة Spotlight. وسيحصل المساعد الصوتي سيري أيضًا على تحديثات كبيرة لتحسين قدراته.

ومع أن آبل يمكن أن تجلب مزايا الذكاء الاصطناعي هذه إلى أجهزة آيفون السابقة، فمن المُتوقع أن تصل إلى أحدث هواتف آيفون فقط وهي هواتف iPhone 15 Pro وهذا يعني أن أي هاتف أقدم منها قد لا يحصل على جميع مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة من آبل حتى iPhone 15 و iPhone 15 Plus.

2- نظاما iOS 18 و iPadOS 18:

هناك مزايا أخرى ستصل إلى نظامي iOS 18 و iPadOS 18 غير مزايا الذكاء الاصطناعي التي ذكرناها سابقًا. ومن التغييرات الرئيسية في هذه الأنظمة دعم RCS في تطبيق الرسائل؛ مما يحسن تجربة المراسلة بين مستخدمي هواتف آيفون وأندرويد، فباستخدام RCS، يمكن للمستخدمين إرسال الصور ومقاطع الفيديو العالية الدقة، ومشاركة الموقع مع الآخرين، ومشاهدة مؤشرات الكتابة وغير ذلك.

قد يوفر iOS 18 أيضًا للمستخدمين المزيد من خيارات التخصيص للشاشة الرئيسية، مثل: تغيير ألوان أيقونات التطبيقات والسماح بالمساحات الفارغة بين أيقونات التطبيق. وقد تكون هناك أيضًا تغييرات في التصميم العام لواجهة المستخدم.

بالإضافة إلى ذلك، سيتكامل تطبيق التقويم بنحو أفضل مع تطبيق التذكيرات، حتى تتمكن من عرض تذكيراتك والتفاعل معها مباشرة من تطبيق التقويم بدلًا من الاضطرار إلى الانتقال إلى تطبيق التذكيرات.

من المُتوقع أن يسمح تطبيق الملاحظات للمستخدمين بتسجيل المذكرات الصوتية داخل التطبيق مباشرة. وقد يحصل تطبيق الخرائط على مزية الخرائط الطبوغرافية وخيار حفظ الطرق المخصصة.

قد يحصل مركز التحكم أيضًا على بعض التعديلات في التصميم، لكن التفاصيل غير معروفة حتى الآن. وسيشهد تطبيق الإعدادات أيضًا بعض التغييرات.

3- نظام watchOS 11:

انتشرت الكثير من الشائعات حول مزايا الذكاء الاصطناعي والتغييرات الجديدة القادمة عبر نظام iOS 18، ولكن لم تنتشر الكثير من الشائعات أو التسريبات حول نظام watchOS 11. وقد نرى تحديثًا طفيفًا إلى حد ما لنظام التشغيل الخاص بساعات آبل الذكية هذا العام.

ونظرًا إلى أن الذكاء الاصطناعي سيكون الموضوع الرئيسي في مؤتمر المطورين WWDC 2024، فمن المؤكد أن تتوفر بعض مزايا الذكاء الاصطناعي للساعات الذكية.

ومع التحسينات القادمة إلى المساعد الصوتي سيري من المؤكد أن نحصل على استجابات أفضل عند استخدامه في الساعة، ومع وصول دعم RCS إلى iOS 18، من المؤكد وصوله أيضًا إلى watchOS 11.

4- نظام macOS 15:

على غرار watchOS 11، لم يكن هناك الكثير من التسريبات حول التغييرات القادمة إلى حواسيب ماك عبر macOS 15. ولكن من المُتوقع أن يتضمن بعض مزايا الذكاء الاصطناعي التي ستضاف إلى نظام iOS 18، مثل: المساعد الذكي سيري المُحسّن، ومزية البحث الذكي في سفاري، والرموز التعبيرية المصممة بالذكاء الاصطناعي في تطبيق الرسائل ودعم معيار RCS، وأدوات تحرير الصور المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

5- تحديثات جديدة في نظام تشغيل نظارة Apple Vision Pro:

عندما أطلقت آبل نظارة Vision Pro في شهر فبراير لم تتضمن جميع تطبيقات آبل الأصلية، ومن التطبيقات غير المتوفرة في نظارة آبل: تطبيق الكتب والتقويم والخرائط والأخبار والتذكيرات والبودكاست والاختصارات والمذكرات الصوتية وبعض التطبيقات الأخرى.

من المُتوقع أن تعلن شركة آبل تحديث visionOS 2 في مؤتمر WWDC 2024، وهو أول تحديث رئيسي لنظام تشغيل نظارتها الذكية Vision Pro، ومن المُتوقع أن تضيف آبل عددًا قليلًا من التطبيقات التي ذكرناها سابقًا إلى هذا التحديث، ومن المزايا الجديدة الأخرى التي يمكن أن تصل إلى نظارة آبل: التعليقات المباشرة وهي مزية مفيدة بنحو خاص للأشخاص الصم أو ضعاف السمع.