أبرز أدوات الذكاء الاصطناعي التعليمية للطلاب

أصبحت أدوات الذكاء الاصطناعي التعليمية للطلاب لا غنى عنها، فهي تساعدهم في الكتابة، وإنشاء العروض التقديمية، وتُسهل تدوين الملاحظات، وغير ذلك الكثير. والعديد من أدوات الذكاء الاصطناعي التعليمية صُممت خصوصًا للطلاب لمساعدتهم في الدراسة والتفوق الأكاديمي، ويمكن للطلاب الوصول إليها بأسعار معقولة أو مجانًا.

وسواء كنت طالبًا في الجامعة أو في المدرسة، وتتطلع إلى تحسين مستواك الأكاديمي، أو تسريع بعض المهام مثل: تدوين الملاحظات وتلخيص النصوص، يمكنك استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المدرجة في القائمة التالية:

1- أداة ClickUp:

تُعدّ ClickUp من أبرز الأدوات التعليمية للطلاب، وتعتمد على الذكاء الاصطناعي وهي مصممة خصوصًا لمساعدة الطلاب في التعامل مع المهام والمشاريع المطلوبة منهم وتوفر لهم مزايا للتعاون الجماعي.

باستخدام مزية إدارة المشاريع التعليمية الخاص بأداة ClickUp، يمكن للطلاب تقسيم المهام الكبيرة إلى خطوات صغيرة؛ مما يُسهّل إنجاز المشاريع الكبيرة، كما تساعد هذه الأداة في ترتيب المهام بحسب أهميتها حتى يتمكن الطلاب من التركيز في الأمور الأكثر أهمية.

تساعد مزايا ClickUp التعاونية في تحويل المهام الجماعية من عمل روتيني إلى متعة بفضل قدرة جميع أعضاء الفريق على التحرير لحظيًا وإمكانية التعليق والدردشة.

يمكن لمزية AI Knowledge Manager المدمجة في ClickUp مساعدة الطلاب في تلخيص المعلومات الأساسية بسرعة؛ مما يُسهّل تحليل الأوراق البحثية أو تعلم موضوعات جديدة. وباستخدام مزية AI Writer، يمكن للطلاب تعلم كيفية الكتابة بنحو أفضل، ويمكنهم رؤية أمثلة على الكتابة الجيدة والحصول على نصائح حول كيفية تحسين كتاباتهم.

2- أداة Quillbot:

QuillBot هي أداة ذكاء اصطناعي للكتابة، مصممة خصوصًا للمساعدة في تحسين جودة المحتوى المكتوب، وتتضمن هذه الأداة واجهة سهلة الاستخدام وتعتمد في عملها على خوارزميات متقدمة لمساعدة الطلاب في التميّز في الكتابة.

تساعد QuillBot الطلاب في تحسين مستوى المهارات الكتابية، وأداء المهام الكتابية المطلوبة منهم بطريقة فضلى، وباستخدام هذه الأداة يمكن للطلاب تسريع عملية التحرير والتدقيق بنحو كبير من خلال الاقتراحات والتصحيحات الفورية التي تقدمها هذه الأداة.

3- أداة Otter.ai:

يحتاج معظم الطلاب إلى تدوين الملاحظات الخاصة بالمحاضرات والندوات والمناقشات الجماعية، ويمكن أن تؤدي عملية التدوين إلى تقليل التركيز في المحاضرة، لذلك سيساعد استخدام واحدة من أدوات الذكاء الاصطناعي مثل: Otter.ai في التدوين وزيادة التركيز في المحاضرة.

Otter.ai هي أداة نسخ متطورة مدعومة بالذكاء الاصطناعي يمكنها تحويل الكلام إلى نص لحظيًا، وهذا يعني أن أداة Otter.ai قادرة على نسخ المحتوى الكامل للمحاضرة؛ مما يضمن عدم تفويت أي تفاصيل مهمة. ودون الحاجة إلى تدوين الملاحظات في أثناء المحاضرات يمكن للطلاب أن يكونوا أكثر حضورًا وتركيزًا وهذا سيعزز فهم المواد التعليمية واستيعابها.

بالنسبة للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة أو المتحدثين بلغة غير اللغة المُعتمدة في المناهج الدراسية، ستكون هذه الأداة مفيدة بنحو كبير لهم لقدرتها على توفير نسخة مكتوبة من أي محاضرة مسموعة.

4- أداة Knowji:

في مجال تعلم اللغة الإنجليزية والمفردات الجديدة، تتفوق أداة Knowji المدعومة بالذكاء الاصطناعي، فهي مصممة خصوصًا للطلاب، وتهدف إلى تحويل عملية تعلم المفردات إلى عملية ممتعة من خلال المحتوى المرئي والمسموع والتكرار المستمر، مما يضمن تعلم المفردات الجديدة وعدم نسيانها بسرعة.

تتضمن هذه الأداة واجهة تفاعلية غنية بالمحتوى المرئي والمسموع، ويساعد الاستماع إلى المفردات المتنوعة إلى تعزيز الثقة لدى الطلاب؛ مما يضمن قدرتهم على نطق الكلمات الجديدة بنحو صحيح.

وتسمح مزايا تتبع تقدم الطلاب بتحديد الأهداف المتعلقة بتعلم المفردات الجديدة والمساعدة في تحقيقها؛ مما يمنحهم إحساسًا بالإنجاز، وبناءً على مستوى الطالب وأدائه الفردي، تتكيف خوارزميات الذكاء الاصطناعي من Knowji لتزويد الطالب بمحتوى مصمم خصوصًا له.

5- أداة Brainly:

أداة Brainly تشبه المجتمعات الأكاديمية عبر الإنترنت، فهي تجمع مجموعة كبيرة من الطلاب والخبراء والأكاديميين من جميع أنحاء العالم، وتتضمن أكثر من 250 مليون إجابة عن أسئلة أكاديمية متنوعة.

طُوّرت أحدث مزايا الذكاء الاصطناعي في Brainly بالتعاون مع شركة OpenAI، وتساعد هذه المزايا الطلاب في حل الواجبات المنزلية، وإثراء فهمهم للموضوعات التعليمية المختلفة.

يمكن للطلاب استخدام مزية Simplify للحصول على تفسيرات مباشرة للمصطلحات العلمية، أو اختيار مزية Expand للحصول على تفاصيل شاملة للموضوعات التعليمية المختلفة.

يمكن للطلاب أيضًا طرح أسئلة أو طلب شروح مفصلة، وبالإضافة إلى ذلك، توفر أداة Brainly مجتمعًا للطلاب لمناقشة الموضوعات مع أقرانهم من جميع أنحاء العالم.