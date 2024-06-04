OpenAI تهدف إلى استغلال طاقة الاندماج النووي

تجري شركة الاندماج النووي Helion Energy محادثات مع OpenAI بخصوص صفقة تشتري بموجبها شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة كميات كبيرة من الكهرباء لتوفير الطاقة لمراكز البيانات، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال.

واستثمر سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة الذكاء الاصطناعي الناشئة، مبلغًا قدره 375 مليون دولار في Helion Energy، وهو رئيس مجلس إدارة الشركة. وبحسب ما ورد، انسحب ألتمان من محادثات الصفقة.

وتعمل Helion Energy على تطوير تكنولوجيا لإنتاج الطاقة المتجددة من الاندماج النووي، وهو مصدر طاقة لا حدود له، مع أنه لم يتمكن أحد من تسخيره بطريقة مجدية تجاريًا.

واجتذب هذا القطاع استثمارات بمليارات الدولارات، وتسعى الشركات على المستوى الدولي جاهدة إلى تسخير تفاعلات الاندماج.

وفي حديثه خلال فعالية في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في وقت سابق من هذا العام، قال ألتمان إن مستقبل الذكاء الاصطناعي يعتمد على التقدم الكبير في توفر الطاقة النظيفة.

وقال: “لا توجد طريقة للوصول إلى التقدم الكبير في توفر الطاقة النظيفة دون تحقيق اختراق. نحتاج إلى الاندماج أو إلى طاقة شبيهة بالطاقة الشمسية رخيصة بالإضافة إلى التخزين”.

وتسابق Helion Energy لتحقيق هذا الاختراق، إذ جمعت الشركة 612 مليون دولار من رأس المال الاستثماري، مع وعد بتوفير 1.8 مليار دولار من التمويل الإضافي إذا وفّت بالمواعيد النهائية. كما تلقت أيضًا 8.97 ملايين دولار من المنح الفيدرالية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI في العام الماضي: “تعد Helion Energy أكثر من مجرد استثمار لي، إنها الشيء الآخر إلى جانب OpenAI الذي أقضي الكثير من الوقت فيه”.

وأثار المقال الذي نشرته صحيفة وول ستريت جورنال مخاوف واسعة النطاق بخصوص تضارب المصالح بين قيادة ألتمان في OpenAI ومشاركته مع الشركات المرتبطة بأعمال OpenAI.

وفي شهر مايو 2023، أعلنت Helion Energy ومايكروسوفت اتفاقية رائدة وافقت بموجبها عملاقة البرمجيات على شراء الكهرباء من منشأة تخطط Helion Energy لبنائها وتشغيلها بحلول عام 2028.

وترتبط مايكروسوفت ارتباطًا وثيقًا بشركة OpenAI، إذ استثمرت مليارات الدولارات في الشركة المطورة لروبوت الدردشة ChatGPT وغيره من تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، مع إدماج تقنيات OpenAI في منتجاتها.

ومع سعي شركات التكنولوجيا إلى تطوير أدوات جديدة للذكاء الاصطناعي ودعم استخدامها على نطاق واسع عبر مراكز البيانات، فإن هناك مخاوف متزايدة من متطلبات الطاقة الضخمة للتكنولوجيا وتأثيراتها في المناخ.

وأفادت مايكروسوفت في الشهر الماضي أن بصمتها الكربونية زادت بمقدار 29 في المئة خلال عام 2023، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى توسعات مراكز البيانات.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI كان مؤيدًا للاندماج قبل إطلاق ChatGPT بوقت طويل.

وبصفته رئيسًا لشركة Y Combinator في عام 2014، دعا ألتمان Helion Energy للمشاركة في حاضنة الشركات الناشئة، كما استثمر في الشركة وأصبح رئيسًا لشركة Helion Energy في العام التالي.