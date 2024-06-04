MSI Claw 8 AI Plus يحصل على شريحة Lunar Lake

قدمت MSI جهاز الألعاب المحمول Claw، وهو أول جهاز ألعاب محمول مزود بمعالج Meteor Lake من إنتل في معرض CES في وقت سابق من هذا العام.

وأعلنت الشركة الآن الإصدار المحدود Claw x Fallout، وأكدت أيضًا أنها تقدم قريبًا Claw 8 AI Plus بصفته أول جهاز ألعاب محمول في العالم مزود بأحدث معالجات Lunar Lake من إنتل ويعمل بنظام التشغيل ويندوز 11.

وكما هو مذكور من الاسم، فإن الجهاز مزود بشاشة بقياس قدره 8 بوصات بدلًا من الشاشة السابقة التي تأتي بقياس قدره 7 بوصات وبدقة قدرها 1080 بكسلًا مع معدل تحديث قدره 120 هرتزًا.

ويحصل جهاز الألعاب المحمول على بطارية بقوة قدرها 80 واطًا، حسبما قالت MSI.

وبالإضافة إلى تحسين كفاءة الطاقة، عززت MSI العديد من المواصفات العتادية عن طريق إضافة منفذ USB-C آخر يدعم Thunderbolt 4، وتحسين اللمس، وزيادة سعة البطارية، واستبدال الشاحن بشاحن أخف مثبت على الحائط بعد تلقي تعليقات المستخدمين.

وبعد الإصدار الرسمي، توفر الشركة نسخة تجريبية مجانية مدتها شهر واحد من Xbox Game Pass، حسبما أكدت MSI.

وأطلقت MSI الإصدار المحدود ذا العلامة التجارية Claw x Fallout، ويُستوحى التصميم الخارجي للجهاز من لعبة Fallout.

ويستهدف جهاز Claw x Fallout لاعبي ألعاب الحاسوب في جميع أنحاء العالم، وقد تحولت اللعبة سابقًا إلى مسلسل متلفز يحظى بشعبية كبيرة أيضًا.

وأكدت إنتل إطلاق معالجات Lunar Lake في الربع الثالث من العام الحالي، مع طرحها على نطاق واسع في الربع الرابع من العام الحالي، مما يعني توفير تفاصيل إضافية بخصوص Claw 8 AI Plus في الأشهر المقبلة.

وتتمتع معالجات Lunar Lake بأداء وحدة معالجة رسومات أكبر بما يصل إلى 50 في المئة مقارنةً بأداء وحدة معالجة الرسومات ضمن Meteor Lake، وتحتاج وحدة معالجة الرسومات Xe2 إلى طاقة أقل للحصول على الأداء نفسه.