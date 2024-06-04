5 مزايا جديدة قادمة إلى تطبيق الرسائل في نظام iOS 18 

ستكشف شركة آبل عن نظام التشغيل iOS 18 خلال الكلمة الرئيسية لمؤتمر WWDC 2024 الذي سيُعقد في تاريخ 10 من يونيو الجاري، وستُتيح الإصدار التجريبي الأول لأعضاء برنامج Apple Developer مباشرة بعد العرض التقديمي. ومن المرجح أن تطلق آبل الإصدار التجريبي العام الأول من نظام التشغيل iOS 18 في شهر يوليو، وتطلق الإصدار النهائي لجميع المستخدمين الذين لديهم هواتف آيفون متوافقة في شهر سبتمبر.

يُشاع أن التحديث الجديد سيشمل العديد من المزايا الجديدة لتطبيق الرسائل المدمج في هواتف آيفون التي ستعزز تجربة المراسلة. وفيما يلي، سنذكر أهم 5 مزايا جديدة مُتوقعة في تطبيق الرسائل في نظام التشغيل iOS 18:

1- دعم بروتوكول RCS:

في العام الماضي، أعلنت شركة آبل أنها ستدعم معيار المراسلة RCS عبر الأنظمة الأساسية في تطبيق الرسائل (iMessage) بدءًا من عام 2024، لذلك من المُتوقع أن تكون هذه المزية متوفرة في نظام iOS 18.

سيؤدي دعم RCS إلى التحسينات التالية في تجربة المراسلة بين مُستخدمي آيفون ومستخدمي أندرويد:

إمكانية إرسال الصور ومقاطع الفيديو العالية الدقة واستقبالها.

إمكانية إرسال الرسائل الصوتية.

ظهور مؤشرات الكتابة.

المراسلة عبر شبكة الواي فاي.

تحسين الدردشات الجماعية.

هذه المزايا متاحة في الوقت الحالي في محادثات iMessage بين مستخدمي هواتف آيفون، وسيؤدي دعم معيار RCS إلى توسيع هذه المزايا لتشمل المراسلات بين مستخدمي آيفون ومستخدمي أندرويد.

2- الردود المقترحة:

سيضيف نظام iOS 18 ردودًا مقترحة مكتوبة بواسطة الذكاء الاصطناعي إلى تطبيق الرسائل، وفقًا لموقعي بلومبرغ و AppleInsider. وستحلل هذه المزية الرسائل الأخيرة في المحادثة وتقدم بعض الردود المقترحة التي يمكن للمستخدمين النقر فوقها لإرسالها مباشرة دون الحاجة إلى كتابة رد.

3- الرموز التعبيرية المخصصة:

هناك مزية أخرى مدعومة بالذكاء الاصطناعي ستتوفر في تطبيق الرسائل في نظام iOS 18، وهي عبارة عن خيار إرسال رموز تعبيرية مخصصة تجهز تلقائيًا بناءً على سياق الرسائل الأخيرة.

4- ملخصات الرسائل:

يُشاع أن نظام iOS 18 سيوفر ملخصات مكتوبة بواسطة الذكاء الاصطناعي في العديد من التطبيقات المدمجة في هواتف آيفون، ومنها: تطبيق الرسائل؛ إذ ستوفر هذه المزية ملخصًا للرسائل الأخيرة المستلمة في تطبيق الرسائل.

5- أيقونات Tapback جديدة:

أشار مارك جورمان من بلومبرغ في تقرير حديث إلى أن أيقونات Tapback المدمجة في تطبيق الرسائل قد يُعاد تصميمها في نظام التشغيل iOS 18. وتشمل أيقونات Tapback خمسة رموز تعبيرية يمكن استخدامها للتفاعل مع رسالة معينة.