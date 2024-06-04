Rabbit R1 هو جهاز جديد صغير الحجم يهدف إلى تغيير الطريقة التي نتعامل بها مع هواتفنا التي نحملها دائمًا معنا، ويعتمد هذا الجهاز في عمله بنحو أساسي على الذكاء الاصطناعي والأوامر الصوتية لإنجاز بعض المهام، ويأتي مع قدرات محدودة للغاية وأداء يتخلف كثيرًا عن أداء مساعد جوجل وأليكسا وسيري.

ولتتعرف المزيد من التفاصيل حول مواصفات ومزايا وعيوب هذا الجهاز، سنقدم فيما يلي مراجعة شاملة لجهاز الذكاء الاصطناعي Rabbit R1 الجديد:

التصميم والشاشة:

تعاونت Rabbit مع شركة Teenage Engineering لتصميم جهاز R1 وقد اختارت له تصميمًا جذابًا وفريدًا، ويأتي هذا الجهاز في هيكل مربع الشكل، وتبلغ أبعاده 3.0 × 3.0 × 0.5 بوصة، ويزن 115 جرامًا وهذا يعادل نصف وزن iPhone 15 Pro Max تقريبًا، ولكنه أكثر سُمكًا بنحو ملحوظ. وهو أكبر بكثير من دبوس Humane AI Pin وهو جهاز جديد يعتمد على الذكاء الاصطناعي ترتديه بدلًا من حمله.

يأتي R1 في هيكل مصنوع من البلاستك ويتوفر باللون البرتقالي اللامع فقط، وهو مريح في أثناء الإمساك به واستخدامه، ويتضمن هذا الجهاز شاشة توجد على الجهة اليُسرى من الجهة الأمامية، وفي الجهة اليُمنى تظهر عجلة التمرير والكاميرا الدوارة.

ويوجد على الجانب الأيمن من الإطار زر يُستخدم لتنشيط الجهاز ويمكنك الضغط مطولًا عليه لإعطاء الجهاز الأوامر الصوتية، وأما على الجانب الأيسر من الإطار فيوجد منفذ من نوع USB-C للشحن، وفتحة لبطاقة SIM للاتصال بشبكات المحمول من الجيل الرابع 4G/LTE.

كما يضم هذا الجهاز الصغير الحجم ميكروفونات لالتقاط صوت المستخدم، أو الأصوات المحيطة بوضوح، ومكبرات صوت ليستمع المستخدم إلى صوت المساعد الشخصي.

وفيما يتعلق بالشاشة، يضم هذا الجهاز شاشة بمقاس قدره 2.88 بوصة وهي شاشة صغيرة تذكرنا بشاشات الهواتف القديمة، والأمر السلبي المتعلق بالشاشة أنها قليلة السطوع؛ إذ يمكنك التعامل معها بسهولة عندما تكون في الداخل ولكن عند استخدام هذا الجهاز في الخارج تحت ضوء الشمس، سيكون من الصعب رؤية ما يظهر على الشاشة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الزجاج الذي يُغطي الشاشة تظهر عليه بصمات الأصابع بنحو واضح.

المعالج والبطارية:

يعمل جهاز R1 بمعالج MediaTek Helio P35 ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 4 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة تبلغ 128 جيجابايت. وهذا المعالج ليس جديدًا ولا يتضمن وحدة معالجة عصبية حديثة وسريعة، وهو مخصص للهواتف ذات الأسعار المتوسطة، وهذا يعني أن أغلب عمليات الذكاء الاصطناعي تتم في السحابة وليس على الجهاز.

يدعم جهاز R1 الاتصال بالإنترنت عبر شبكة الواي فاي، وتقنية البلوتوث 5.0 وشبكات الجيل الرابع 4G. وفي حال إضافة بطاقة SIM ستتمكن من استخدام الجهاز في الخارج وبعيدًا عن شبكة الواي فاي، ولكن أداء الجهاز عند الاتصال بالإنترنت عبر بطاقة SIM سيكون أبطأ بنحو ملحوظ مقارنةً باستخدام شبكة الواي فاي.

وفيما يتعلق بعمر البطارية، يحتوي R1 على بطارية تبلغ سعتها 1000 ميلي أمبير في الساعة وتُعادل خُمس سعة بطاريات العديد من الهواتف الذكية الحديثة.

يختلف عمر البطارية بنحو كبير حسب الاستخدام؛ إذ يستمر هذا الجهاز بالعمل لمدة تصل إلى أربع ساعات ونصف في حال الاستخدام المكثف وما يصل إلى 11 ساعة مع القليل من الاستخدام أو دون استخدام تقريبًا.

الأداء:

لا يوجد تطبيق مرتبط بجهاز R1؛ لأن الهدف الأساسي من الجهاز هو إبعادك عن التطبيقات، ولكن هناك واجهة تسمى Rabbit Hole تُعدّ الجزء الأساسي من عملية الإعداد وتتيح لك إدارة حسابك والجهاز.

بعد تسجيل الدخول إلى Rabbit Hole ستجد ثلاثة أقسام رئيسية، هي: اليوميات (journal)، والاتصالات (connections)، والإعدادات (settings).

يحتوي القسم الأول على المحادثات التي تترجمها أو الملاحظات التي تكتبها أو التسجيلات الصوتية التي تُسجّلها باستخدام الجهاز، كما يحتوي على الصور التي تلتقطها باستخدام كاميرا جهاز R1 والوصف الخاص بها.

وأما القسم الثاني وهو قسم الاتصالات فيُتيح لك توصيل حسابك في Rabbit وجهاز R1 بالعديد من التطبيقات والخدمات، مثل: DoorDash و Midjourney و Spotify و Uber.

وأما قسم الإعدادات فيُتيح لك تحديث ملفك الخاص، ووضع علامة على الجهاز على أنه ضائع أو فصله عن حسابك.

كيف يعمل جهاز Rabbit R1؟

يعمل جهاز Rabbit R1 بنظام التشغيل rabbit OS الذي يستند في عمله إلى نموذج أفعال ضخم (Large Actions Model) – يُعرف اختصارًا باسم LAM – وهو مصطلح جديد أطلقته الشركة لتجعله مختلفًا عن النماذج اللغوية الضخمة (LLM) المستخدمة حاليًا في برمجيات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

نموذج (LAM) هو نموذج ذكاء اصطناعي جديد يمكنه استنتاج الإجراءات البشرية ونمذجتها عبر واجهات الحاسوب من خلال تعلم نوايا المستخدمين وسلوكهم عند استخدامهم تطبيقات معينة، ثم تقليدها وتنفيذها بنحو موثوق وسريع، فهو يستجيب للأوامر الصوتية وقادر على القيام بمهام، مثل: حجز الرحلات، والإجابة عن الاستفسارات بسرعة.

تصف شركة Rabbit نموذج LAM بأنه نوع جديد من النماذج التي تفهم نوايا المستخدمين، وبفضل هذا النموذج يمكن لنظام تشغيل جهاز R1 أن يفهم ما تقوله وينجز المهام المطلوبة. ويعمل هذا النظام بناءً على الطلبات أو الاستفسارات باستخدام الإجراءات القائمة على الويب؛ مما يعني أن خوادم Rabbit تتفاعل مع مواقع الويب لإنجاز المهام، وتفعل ذلك دون واجهات التطبيقات.

على سبيل المثال: إذا سجّلت الدخول إلى حساب Spotify الخاص بك عبر Rabbit Hole، يمكن لجهاز R1 الوصول إليه وتشغيل الموسيقا التي تريدها بطلب صوتي سريع.

وفي الواقع إن تطبيق Spotify لا يعمل على جهاز R1، بل يعمل في السحابة. وإذا فتحت Spotify من حاسوبك أو هاتفك، فسترى أن حسابك نشط وإذا شغلت الموسيقا أو أوقفتها مؤقتًا، فإن R1 يستجيب لحظيًا كجهاز تشغيل، وفي هذه الحال، يتخذ R1 إجراءً ولكنه لا يستخدم تطبيقًا في الواقع.

في الوقت الحالي، يدعم R1 أربعة تطبيقات تعمل بهذه الطريقة، فبالإضافة إلى تطبيق Spotify يمكنك التعامل مع ثلاثة تطبيقات أخرى فقط، هي: Uber و DoorDash و Midjourney.

يمكنك استخدام R1 لطلب رحلة عبر تطبيق Uber أو استخدام DoorDash لتوصيل الطعام أو استخدام Midjourney لإنشاء صور بالذكاء الاصطناعي التوليدي. وهذا يعني أنه لا يمكنك استخدام Apple Music أو Lyft أو Seamless أو ChatGPT أو أي تطبيقات أو خدمات أخرى.

ومع ذلك، تقول Rabbit إنها ستضيف المزيد من التطبيقات بمرور الوقت ولكنها لم تحدد التطبيقات أو الإطار الزمني لإضافتها إلى النظام الأساسي.

ماذا يمكن أن يفعل R1 أيضًا؟

يمكنه إجراء عمليات بحث على الويب، كما يمكن استخدامه لتدوين الملاحظات وترجمة المحادثة لحظيًا، وتقول Rabbit إنها تعمل على تحسين الاستجابة للاستفسارات المتعلقة بالسفر وتخطط أيضًا لإضافة الحجوزات وإصدار التذاكر بمرور الوقت.

كيف تستخدم Rabbit R1؟

على عكس أليكسا وسيري ومساعد جوجل، لا يمكنك تنشيط جهاز Rabbit R1 باستخدام استعلام صوتي منطوق؛ إذ لا يمكنك قول مرحبًا سيري، اضبط المنبه على الساعة العاشرة صباحًا، بل يجب عليك الضغط على الزر الرمادي لتنشيط الجهاز، ثم الضغط مطولًا على الزر نفسه للبدء بطرح الاستفسار.

يمكنك بعد ذلك طرح أي سؤال على جهاز R1، وسيُجري جميع عمليات البحث عبر الإنترنت، وسيستغرق الأمر عدة ثوانٍ، وبالمقارنة مع مساعد جوجل أو أليكسا أو سيري ستجد أنه أبطأ منها بكثير.

مع الاستخدام المستمر ستلاحظ أن زر التحكم لا يستجيب في بعض الأحيان، ولا تعمل عجلة التمرير بسلاسة مثل عجلات التمرير الأخرى التي ربما تكون قد استخدمتها في أجهزة أخرى.

يمكن لهذا الجهاز إجراء العمليات الحسابية وحل مسائل الرياضيات، ويقدم الإجابة بصوت عالٍ كما يعرض أيضًا نصًا على الشاشة.

لكن في بعض الأحيان يمنحك إجابات غير صحيحة، كما أنه لا يعطيك حال الطقس الصحيح، فقد يصف طقس منطقة مختلفة عن المنطقة التي تعيش فيها، ومع ذلك تقول شركة Rabbit إن تحديث البرنامج الأخير يجب أن يصلح هذه الأخطاء.

إذا كنت ترغب في إجراء بحث بالاعتماد على الكاميرا، فاضغط مرتين على الزر الرمادي بسرعة لتفعيل الكاميرا، ثم وجّه الكاميرا نحو الكائن الذي تود تعرّف معلومات عنه، ثم اضغط مطولًا على الزر الرمادي واسأل: ما هذا؟ وستحصل على وصف للمنتج الذي تُمسكه أو معلومات عنه. ويمكن لمساعد جوجل إجراء عمليات بحث مرئية مثل هذه، ويمنحك إجابات صحيحة بسرعة، لكن سيري لا يمكنه ذلك.

يمكن تشغيل أي مقطع موسيقي من Spotify تريد سماعه، لكن السماعة الخاصة بالجهاز رديئة وعناصر التحكم يمكنها فقط إيقاف الموسيقا مؤقتًا أو التقدم إلى المقطع الصوتي التالي عن طريق التمرير إلى الأسفل، وعليك الانتقال إلى قسم الإعدادات لتغيير مستوى الصوت، وهو أمر يتطلب وقتًا وعدة خطوات، وهذا يعني أن تجربة الاستماع إلى الموسيقا باستخدام هذا الجهاز لن تكون جيدة جدًا، وسيكون من الأفضل بكثير تشغيل الموسيقا من خلال هاتفك وستتمكن من التحكم في المقاطع الصوتية بسهولة.

يُعدّ ضبط الإعدادات أو إجراء أي نوع آخر من التغيير في أداء R1 أمرًا مرهقًا بسبب طريقة الاستخدام التي تعتمد بنحو أساسي على عجلة التمرير المادية. ومع أن الشاشة تعمل باللمس، لكنها لا تعمل إلا عند ظهور لوحة المفاتيح للكتابة. وتظهر لوحة المفاتيح على الشاشة فقط عند تدوير الجهاز بزاوية تبلغ 90 درجة باتجاه عقارب الساعة، والأمر السلبي في لوحة المفاتيح هو أنها بطيئة الاستجابة.

وللقيام بأي شيء آخر، عليك تمرير العجلة لإظهار القائمة، ثم الضغط على الزر الجانبي للاختيار، وعندما تنتهي عليك الاستمرار بالتمرير للعودة إلى القائمة الرئيسية.

بنحو عام، لا يوفر هذا الجهاز تجربة استخدام ممتعة أو متقدمة، خاصة أن جميع الناس اعتادوا استخدام الشاشات التي تعمل باللمس.

السعر:

يُباع جهاز الذكاء الاصطناعي Rabbit R1 الجديد بسعر قدره 199 دولارًا.

هل يستحق الشراء؟

لا، ففي عالم يمتلك فيه كل شخص تقريبًا مساعدًا رقميًا متقدم الأداء في هاتفه يمكنه إنجاز العديد من المهام عبر الأوامر الصوتية، سنحتاج إلى جهاز أذكى مما هو متوفر ويمكنه تقديم مستوى جديد من الخدمة، ويتمتع بقدرات فريدة، ولا يقدم جهاز Rabbit R1 أي مزايا كبيرة تجعلك تتخذ القرار بشأن استخدامه بدلًا من هاتفك.

هذا بالإضافة إلى أن تجربة استخدامه غير متقدمة، ففي بعض الأحيان تحصل على معلومات غير صحيحة، وهو أبطأ بكثير من أليكسا ومساعد جوجل وسيري. ولا يدعم الاستدعاء الصوتي ويتطلب تنشيطه الضغط مطولًا على الزر المادي الخاص به، بالإضافة إلى أن عمر البطارية متفاوت بنحو كبير.