مايكروسوفت تفصل مئات الموظفين من قطاع الخدمات السحابية

سرّحت مايكروسوفت مئات الموظفين من قطاع الخدمات السحابية “آزور Azure”، وفقًا لما ذكرته مصادر مطلعة لموقع “بيزنس إنسايدر” في تقرير أخير.

وتأثرت بعض الفرق الداخلية في قطاع الأعمال السحابية، ومنها فريق “آزور للمشغلين Azure For Operators” وفريق هندسة المهام، ويُعد الفريقان جزءًا من منظمة أوسع في مايكروسوفت أنشأتها لاحتضان المبادرات المتقدمة الطموحة في مجال الحوسبة الكمومية والفضاء والأعمال السحابية الحكومية.

ووفقًا للتقرير، فقد قُدر عدد الموظفين المفصولين في فريق “آزور للمشغلين” بنحو 1500 موظف بحسب المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها.

وجاءت عمليات التسريح الجديدة في ظل شراكة مايكروسوفت مع OpenAI الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، وفي ظل نمو كبير في عائدات قطاع الخدمات السحابية في الشركة تجاوز 30% على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري.

وفي سياق متصل، أعلنت مايكروسوفت عزمها تسريح بعض الموظفين في قطاع الواقع المعزز مع تأكيد استمرارها ببيع نظارات الواقع المعزز HoloLens 2.

وتُعد عمليات التسريح الأخيرة استمرارًا لسياسة الشركة في تقليل قوتها العاملة، وهي سياسة بدأتها العام الماضي مع باقي الشركات التقنية الكبرى بدعوى مواجهة التحديات الاقتصادية وضغوط تقليل التكاليف.

ومن الجدير بالذكر أن مايكروسوفت فصلت مطلع العام الجاري نحو ألفي موظف في قطاع الألعاب في الشركات المملوكة لها، مثل أكتفيجن بليزارد وإكس بوكس، وشكّل الموظفون المفصولون نحو 8% من إجمالي العاملين في قطاع الألعاب داخل الشركة.