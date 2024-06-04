سوني توفر مراقبة متعددة الكاميرات لتطبيق الكاميرا

أصدرت سوني تحديثًا جديدًا لتطبيق الهاتف المحمول Monitor & Control لمنشئي المحتوى الذي يسهل على المستخدمين مراقبة خلاصات الكاميرا من بُعد عبر الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.

ويعمل تطبيق Monitor & Control إلى جانب العديد من كاميرات السينما، مما يتيح للمستخدمين مراقبة الفيديو والصوت لاسلكيًا والتحكم في إعدادات الكاميرا، ويشمل ذلك التركيز.

ويحول التطبيق الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية المتوافقة إلى وحدات تحكم وشاشات احترافية للكاميرات.

ويقدم الإصدار رقم 2.0.0 من تطبيق Monitor & Control ميزة جديدة لمراقبة الكاميرات المتعددة التي تتيح للمستخدمين التحكم في ما يصل إلى أربع كاميرات ومعاينتها في وقت واحد، بطريقة تشابه ما يقدمه تطبيق Final Cut Camera الذي أطلقته آبل في شهر مايو.

ويتاح تطبيق Monitor & Control لكل من نظامي التشغيل iOS وأندرويد، مع أن ميزة مراقبة الكاميرات المتعددة الجديدة من سوني حصرية لنظام iPadOS.

ويدعم التطبيق كلًا من الاتصالات السلكية واللاسلكية عبر الشبكة اللاسلكية أو نقطة الاتصال للتصوير في المواقع النائية.

وعلى نطاق أوسع، يدعم التطبيق المحدث الآن أيضًا مجموعة واسعة من كاميرات سوني، ويشمل ذلك نماذج Burano و FX6 و FX3 و FX30 و Alpha 1 و Alpha 9 III و Alpha 7S III.

وتتوفر أيضًا مراقبة الشاشة الكاملة، مما يحل مشكلة المستخدمين الطويلة الأمد مع اقتصاص خلاصات الكاميرا أو تغيير حجمها عبر الشاشات الخارجية.

وتقول سوني إن ميزة مراقبة الشاشة الكاملة توفر عرضًا دون عائق للصور الحية عبر جميع نماذج الكاميرات المدعومة.

ويضاف التحديث إلى تحسينات أخرى، مثل منح المستخدمين القدرة على تحديد ما يصل إلى ثلاث أدوات لشاشتهم، وعناصر تحكم بديهية لضبط معدل الإطارات والحساسية وسرعة الغالق وفلتر ND والمظهر وإعدادات توازن اللون الأبيض.

ويتاح الإصدار رقم 2.0.0 من تطبيق Monitor & Control الآن للتنزيل مجانًا عبر متجر جوجل بلاي وآب ستور.

وتعد سوني بأن هذه المزايا توفر للمبدعين عملًا مرنًا دون الحاجة إلى شاشة خارجية منفصلة مرتفعة الثمن، لذا فإن الفائدة الرئيسية هنا هي أنه يمكن للمستخدمين الاستفادة من الأجهزة المتوفرة لديهم، مثل الهاتف أو الجهاز اللوحي.