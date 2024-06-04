سوني تكشف رسميًا عن محول PSVR 2

كشفت سوني رسميًا عن المحول الجديد لنظارة الرأس PSVR 2 الذي يوفر دعمًا للحواسيب، وتخطط الشركة لإطلاق المحول في تاريخ 7 أغسطس، وذلك بسعر قدره 60 دولارًا.

ويأتي ذلك بعد أيام قليلة فقط من ظهور معلومات تؤكد تطوير الشركة اليابانية للمحول الذي يضيف دعم الحاسوب إلى نظارة الرأس الحصرية لمنصة PS5.

ويتصل المحول بمنفذ متوافق مع DisplayPort 1.4. ويحتوي المحول أيضًا اتصال USB ومخرج HDMI في حال رغبتك في التقاط فيديو لأسلوب اللعب أو تبادل ما تراه مع الآخرين في الغرفة.

وتحتاج إلى جهاز حاسوب مزود بما لا يقل عن 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي ومعالج Intel Core i5-7600 أو AMD Ryzen 3 3100 مع معمارية Zen 2 أو الأحدث.

وفيما يتعلق بوحدة معالجة الرسومات، توصي سوني على الأقل باستخدام NVIDIA GeForce RTX 3060 أو AMD Radeon RX 6600XT، مع أنه يجب عليك الحصول على NVIDIA GeForce GTX 1650 أو AMD Radeon RX 5500XT على الأقل.

ويحتاج جهاز الحاسوب أيضًا إلى دعم بلوتوث 4.0 أو الإصدارات الأحدث على الأقل.

وتقول سوني إن المحول يدعم جميع ألعاب Steam VR، ويشمل ذلك الألعاب ذات الأسماء الكبيرة، مثل Half-Life: Alyx.

وبالإضافة إلى المحول الجديد، تقول سوني إن اللاعبين يحتاجون إلى كابل DisplayPort للعمل مع ألعاب Steam عبر جهاز الحاسوب.

وفي تدوينة، أوضحت الشركة أنه قد تكون هناك بعض الاختلافات في المزايا اعتمادًا على كونك تلعب بالألعاب عبر PS5 أو الحاسوب.

وقالت الشركة: “صممنا PSVR 2 من الألف إلى الياء خصوصًا لجهاز PS5، لذا قد تلاحظ أن بعض المزايا الرئيسية، مثل HDR، وردود فعل نظارة الرأس، وتتبع العين، والمشغلات التكيفية، والتعليقات اللمسية، غير متوفرة عند اللعب عبر الحاسوب”.

وأضافت: “تدعم PSVR 2 مزايا الدقة العالية والانغماس الحسي الأخرى، ويشمل ذلك المرئيات بدقة قدرها 2000×2040 بكسلًا لكل عين، ومجال رؤية قدره 110 درجات، واكتشاف لمس الإصبع، والعرض الشفاف، بالإضافة إلى العرض المفضل دون تتبع العين، والصوت الثلاثي الأبعاد، في الألعاب المدعومة”.

وأكدت سوني أن دعم الحاسوب قادم إلى النظارة في شهر فبراير، مما يسمح لمالكي PSVR 2 بتوصيلها بجهاز حاسوب لتشغيل ألعاب غير تابعة لمنصة بلاي ستيشن.

وفي ذلك الوقت، لم تكشف عن أي توقيت. وجاء هذا الكشف بعد عام تقريبًا من إطلاق نظارة الرأس.