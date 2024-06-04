ثردز تتيح تخصيص خلاصة For You عبر التمرير

تعمل منصة ثردز على تسهيل الأمر على المستخدمين للتحكم في التجربة، إذ أعلن رئيس إنستاجرام آدم موسيري طرح ميزة مهمة تسمح للمستخدمين باختيار ما يريدون رؤيته في الخلاصة.

وتأتي هذه الميزة الجديدة بعد أن أطلقت رهان ميتا الأول على وسائل التواصل الاجتماعي غير المركزية واجهة لوحة تحكم قابلة للتخصيص في الأسبوع الماضي.

وأوضح موسيري في منشور عبر ثردز أن المستخدمين يستطيعون التمرير إلى الجهة اليمنى عبر المنشور لإبداء الإعجاب، أو التمرير إلى الجهة اليسرى لإظهار عدم الاهتمام.

وتستخدم المنصة هذه الإشارات لإظهار مشاركات إضافية مشابهة لتلك المشاركات التي نالت إعجابك ولتقليل إظهار مشاركات مشابهة لتلك التي لم تحظَ باهتمامك.

وتستطيع ثردز الاستفادة من القدرة على تدريب الخوارزمية بخصوص نوعية المشاركات التي يفضلها الأشخاص في سرعة تخصيص خلاصات For You للمستخدمين.

وتستخدم تيك توك آلية مماثلة من خلال السماح للمستخدمين بوضع علامة على مقاطع الفيديو على أنهم غير مهتمين بها، وتفعل إكس الشيء نفسه للمشاركات.

ويوفر منافسو ثردز عددًا من الأساليب المختلفة لكيفية تقديم المحتوى، إذ تستخدم إكس خوارزمية وسائط اجتماعية تقليدية تعمل على الاستفادة من أنماط الإعجاب والتفاعل إلى جانب المقاييس الأخرى من أجل تحديد نوع المحتوى الذي يرغب الأشخاص في رؤيته.

وعلى الجانب الآخر، تقدم منصة بلوسكاي نموذج اختيار الخوارزمية، إذ يمكن للمستخدمين تخصيص الخلاصات حسب الرغبة أو متابعة الخلاصات المعدة سابقًا لعرض محتوى الشبكة بالطريقة التي يفضلونها بدلًا من ذلك.

وقد تؤدي خلاصات For You المصممة جيدًا إلى زيادة التفاعل والوقت المستغرق في استخدام التطبيق، وهي المجالات التي تتطلع ميتا إلى تحسينها باستخدام ثردز.

وبدأت ثردز أول مرة باختبار إيماءة التمرير للإشارة إلى الاهتمام بالمشاركات في شهر مارس، إذ يؤدي التمرير في إحدى الاتجاهين إلى الكشف عن رمز القلب في حين يعرض الاتجاه الآخر رمز العين مع خط متقاطع فوقها.