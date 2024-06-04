تيليجرام تقدم تحسينات جديدة في واجهة المستخدم

أعلنت منصة المراسلة الفورية تيليجرام مجموعة من المزايا الجديدة التي تهدف إلى تحسين تجربة الدردشة للمستخدمين، وفقًا لما جاء في منشور عبر الموقع الرسمي للمنصة.

ومن أبرز الإضافات إدخال تأثيرات الرسائل المتحركة، إذ يمكن للمستخدمين الآن إضافة تأثيرات حركية مرِحة لرسائلهم مثل القلوب والنيران وغيرها من الخيارات.

وتنشط هذه التأثيرات عند فتح المستلم الرسالة، مما يضيف طبقة من التعبير والتخصيص للمحادثات، وسيتمتع مشتركو تيليجرام بريميوم بالوصول إلى مجموعة أوسع من التأثيرات المتحركة، في حين سيحظى أصحاب الحسابات المجانية باستخدام 6 تأثيرات فقط.

وإلى جانب الرسائل المتحركة، أجرت تيليجرام تحسينات كبيرة على تسميات الوسائط، ويمكن للمستخدمين الآن وضع التسميات فوق الوسائط أو تحتها، وذلك مفيد بنحو خاص عند مشاركة الصور.

وفيما يتعلق بأصحاب الحسابات الذين يتفاعلون بنحو متكرر مع أرقام الهواتف ضمن الدردشات، بسطت تيليجرام العملية. وعند النقر على رقم الهاتف، تظهر قائمة تتضمن خيارات سريعة لإرسال رسالة أو بدء مكالمة أو إضافة الرقم إلى جهات الاتصال.

وأضافت تيليجرام تحسينات في خاصية الوسوم. وعند النقر على أي وسم، سيعرض التطبيق الرسائل ذات الصلة من المحادثات، بالإضافة إلى المنشورات المرتبطة بالوسم في القنوات العامة الكبيرة، وهذا التوسع في وظيفة الوسوم يسهل اكتشاف الموضوعات الرائجة والمجتمعات المرتبطة بالوسم.

وأدخلت تيليجرام ميزة العناصر القابلة للتمدد للاقتباسات الخاصة بالرسائل، وتتيح هذه الميزة للمستخدمين إخفاء جزء من الاقتباسات أو النصوص الطويلة داخل كتلة قابلة للطي والتمدد، وهذا يجعل الدردشات أقل ازدحامًا، وأسهل في التنقل، ويمكن لأولئك المهتمين قراءة النص الكامل عند الحاجة إلى ذلك.

ويمكن لمستخدمي تيليجرام في نظام ماك الاستمتاع بمكالمات فيديو محسّنة مع خلفيات متحركة جديدة وتحسينات بصرية، وتزعم المنصة أن تلك التحسينات البصرية تستهلك موارد أقل في النظام.