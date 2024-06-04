إنفيديا توفر ألعاب PC Game Pass مجانًا

أعلنت إنفيديا شراكتها مع إكس بوكس لتزويد لاعبي GeForce Now الحاليين بوصول مجاني لمدة ثلاثة أشهر إلى PC Game Pass.

ويتميز اشتراك PC Game Pass بألعاب عالية الجودة والعديد منها مُحسّن باستخدام NVIDIA DLSS و NVIDIA Reflex وتأثيرات تتبع الأشعة.

وتعاونت خدمة الألعاب السحابية من إنفيديا GeForce Now مع Game Pass منذ مدة لجلب الكثير من العروض من خدمة مايكروسوفت.

ويوفر PC Game Pass أكثر من 130 لعبة للبث عبر GeForce Now.

ويمكنك بث هذه الألعاب من جهاز حاسوب مزود بشريحة GeForce RTX في السحابة وتشغيل الألعاب التي تمتلكها من مايكروسوفت و Battle.net و Steam و Epic Games Store و Ubisoft Connect و GOG.com.

وتدعم GeForce Now العديد من الأجهزة، ويشمل ذلك أجهزة آيفون وآيباد وأجهزة أندرويد ومتصفحات الويب وأجهزة تلفاز مختارة من إل جي وسامسونج وأجهزة ماك وأجهزة كروم بوك.

ويمكنك استخدام وحدات التحكم وملحقات الحاسوب، وتسمح لك بعض الأجهزة ببث أسلوب اللعب عبر التلفاز.

ومن خلال اشتراك GeForce Now Ultimate، يمكنك بث ألعاب RTX باستخدام DLSS 3 و Reflex وتتبع الأشعة بدقة تصل إلى 4K بمعدل قدره 120 إطارًا في الثانية أو 240 إطارًا في الثانية، على غرار الألعاب عبر حاسوب مزود بشريحة من سلسلة GeForce RTX 40.

ويوفر PC Game Pass عددًا كبيرًا من الألعاب للمستخدمين كل شهر، وتتراوح التكلفة بين 10 دولارات و 15 دولارًا شهريًا، وتتيح لك هذه التكلفة الاستمتاع بمكتبة موسعة من الألعاب.

وتعد GeForce Now حاليًا واحدة من خدمات الألعاب السحابية الفضلى، وتوفر أقرب تجربة إلى ممارسة الألعاب عبر جهاز حاسوب قوي، مع أنها لا تتطلب تنزيلات أو تحديث أوقات الانتظار.

ووفقًا لشركة إنفيديا، تبدأ الشركة حملة في تاريخ 4 من يونيو لتقديم ثلاثة أشهر مجانية من الوصول إلى PC Game Pass لأعضاء GeForce Now.

ويعني هذا أن جميع الألعاب المتوفرة من PC Game Pass ستكون متاحة في مكتبة GeForce Now بفضل الشراكة بين إنفيديا ومايكروسوفت.

ولن تضطر إلى شراء أي من هذه الألعاب المتاحة لتشغيلها، وما عليك سوى ربط حساب إكس بوكس والاتصال بالسحابة.

وتلاحظ إنفيديا أنك تحتاج إلى التحقق من تسجيلك في GeForce Rewards من خلال حساب إنفيديا.

وبعد ذلك، يمكنك التوجه إلى تطبيق GeForce Now عبر جهازك وفتح قسم Redeem للمطالبة بمكافأة GeForce Reward.

وينتهي العرض الترويجي في تاريخ 7 من يوليو، مما يعني أنه بإمكانك حتى ذلك الحين المطالبة بالمكافأة والتمتع بالوصول إلى مكتبة مايكروسوفت للألعاب السحابية ضمن GeForce Now لمدة ثلاثة أشهر كاملة.