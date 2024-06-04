إطلاق أول محفظة رقمية دولية لخدمة الحجاج والمعتمرين

أطلقت وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع البنك الأهلي السعودي أمس، المحفظة الرقمية الدولية الأولى من نوعها في العالم، التي تُسمى (محفظة نسك الرقمية) Nusuk Wallet، بهدف توفير تجربة مالية سلسة وآمنة لحجاج بيت الله الحرام والمعتمرين.

وتُعدّ (Nusuk Wallet) أول محفظة رقمية مضمنة مفتوحة المنظومة (open loop) داخل تطبيق في العالم، ومصممة لتمكين الحجاج والمعتمرين من إدارة أموالهم بكل سهولة وأمان أثناء تأديتهم للمناسك.

وتأتي هذه المحفظة كوسيلة مريحة وآمنة لحفظ وإدارة أموال ومصروفات ضيوف الرحمن مدعومة ببنية تحتية مصرفية فريدة ومتقدمة ومشغلة بواسطة البنك الأهلي السعودي من خلال العلامة التجارية NEO.

وتستخدم (Nusuk Wallet) الرقمية أحدث التقنيات الناشئة مثل: الذكاء الاصطناعي، وتقنيات التشفير، والحلول البيومترية للتحقق من الهوية لضمان أعلى معايير الأمان للمعاملات المالية للمستخدمين. ويُعدّ هذا التعاون بين نسك والبنك الأهلي السعودي معيارًا جديدًا للابتكار في المنطقة، حيث يوفر للحجاج والمعتمرين وسيلة مريحة وموثوقة وآمنة لإدارة أموالهم.

مزايا محفظة نسك الرقمية:

سهولة الاستخدام: تتيح المحفظة للحجاج والمعتمرين إدارة أموالهم دون الحاجة إلى حمل أي أموال نقدية، وذلك من خلال تطبيق نسك الموجود في هواتفهم الذكية.

تتيح المحفظة للحجاج والمعتمرين إدارة أموالهم دون الحاجة إلى حمل أي أموال نقدية، وذلك من خلال تطبيق نسك الموجود في هواتفهم الذكية. أمان متقدم: تعتمد المحفظة على أحدث التقنيات الناشئة التي تشمل: الذكاء الاصطناعي وتقنيات التشفير والحلول البيومترية للتحقق من الهوية، لضمان أعلى معايير الأمان للمعاملات المالية للمستخدمين.

تعتمد المحفظة على أحدث التقنيات الناشئة التي تشمل: الذكاء الاصطناعي وتقنيات التشفير والحلول البيومترية للتحقق من الهوية، لضمان أعلى معايير الأمان للمعاملات المالية للمستخدمين. خدمات متكاملة: توفر المحفظة خدمات متنوعة مثل: سحب النقود أو تحويلها، والدفع الإلكتروني عند الشراء، والشراء من المتاجر الإلكترونية. وتُعدّ المحفظة بداية لمبادرات أخرى تسعى إلى إثراء تجربة ضيوف الرحمن، وتطوير تطبيق شامل (SuperApp) يلبي جميع احتياجاتهم.

التعاون بين وزارة الحج والعمرة والبنك الأهلي السعودي:

دشن معالي الدكتور توفيق الربيعة، وزير الحج والعمرة، أمس محفظة نسك الرقمية (Nusuk Wallet)، بحضور أحمد الميمان، المدير التنفيذي لنسك أعمال، ومدير التجربة الرقمية في وزارة الحج والعمرة، والدكتور صالح الفريح، الرئيس التنفيذي لشركة الأعمال الرقمية والمدفوعات التابعة للبنك الأهلي السعودي، وعدد من العاملين في الوزارة والبنك الأهلي السعودي.

وقال أحمد الميمان: “يمثل إطلاق (Nusuk Wallet) خطوة مهمة نحو تحسين تجربة ضيوف الرحمن، حيث نسعى من خلال هذه المحفظة الرقمية إلى تقديم حل مبتكر يسهل عليهم إدارة أموالهم بكل أمان وسهولة دون الحاجة إلى حمل النقود”.

وأضاف: “تحقق خطوة إطلاق محفظة نسك الرقمية 6 إنجازات على المستوى المحلي والدولي. فهي أول محفظة رقمية وبطاقة مصرفية دولية في العالم، تتيح للحجاج والمعتمرين إدارة أموالهم أثناء تأديتهم للمناسك. وبهذه الخطوة، اقتربنا من تحقيق هدفنا في تطوير سوبر آب (SuperApp) ناجح يلبي جميع احتياجات ضيوف الرحمن”.

وتابع: “يُعدّ هذا الابتكار نقلة نوعية في مجال الخدمات التقنية، حيث جمعت المحفظة بين التقنية الحديثة وحاجات المستخدمين، وتكامل أحدث التقنيات مثل: الذكاء الاصطناعي، والتشفير، والحلول البيومترية للتحقق من الهوية، بالإضافة إلى التقنيات المتقدمة مثل API وSDK المدمج، كما أنها تُعدّ أول محفظة رقمية مضمنة مفتوحة المنظومة (open loop) داخل تطبيق في العالم”.

فخور بهذا الإنجاز العظيم، وذلك بتدشيننا لأول محفظة رقمية دولية مضمنة داخل #تطبيق_نسك و open-loop لخدمة ضيوف الرحمن. #nusuk_wallet pic.twitter.com/wWDXVtMIAH — أحمد الميمان (@Ahmad_Maiman) June 3, 2024

وتؤكد وزارة الحج والعمرة استعدادها التام للتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة للعمل على مبادرات تسهم في إثراء تجربة ضيوف الرحمن. وتدعو جميع الشركاء في القطاع الخاص إلى تقديم مقترحاتهم عبر البريد الإلكتروني: nusukbusiness@haj.gov.sa.